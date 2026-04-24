Febe Jooris (21) kwam op intensieve zorgen terecht: "Dankbaar dat ik weer thuis ben"

De Belgische renster Febe Jooris (21) heeft enkele dagen op intensieve zorgen gelegen met een longontsteking. Intussen gaat het opnieuw beter met Jooris, laat de Belgische weten op haar sociale media.

Febe Jooris werd dit jaar prof bij UAE Team ADQ, nadat ze vorig jaar nog bij de opleidingsploeg reed. Jooris reed dit voorjaar vooral eendagskoersen en reed op 12 april nog Parijs-Roubaix, waar ze 30ste werd.

Jooris met longontsteking op intensieve zorgen

Na Parijs-Roubaix bleef Jooris enkele dagen van de fiets en begon ze opnieuw te trainen om het tweede deel van het seizoen voor te bereiden. "Maar vrijdag (17 april) werd ik wakker met hoge koorts en voelde ik dat er iets niet klopte", schrijft ze op Instagram.

"Ik liet een scan van mijn ribben maken en daaruit bleek dat ik een ernstige longontsteking in mijn rechterlong had. Na de ergste dagen op intensieve zorgen en in het ziekenhuis te hebben doorgebracht, ben ik dankbaar dat ik weer thuis ben."

Onduidelijkheid over terugkeer van Jooris

Jooris voelt zich langzaam weer beter worden, maar heeft nog een lange weg af te leggen om opnieuw te kunnen koersen. "Ik doe het rustig aan en bekijk het dag per dag."

"We zullen zien wanneer mijn lichaam het me weer toelaat om te gaan fietsen en koersen. Ik probeer positief te blijven, want er zijn altijd ergere dingen in het leven", besluit Jooris nog.





De specialiteit van Jooris is vooral het tijdrijden. In 2023 werd ze op haar 18de tweede op het Belgisch kampioenschap, in 2022 werd ze derde bij de junioren derde op het EK en het WK.