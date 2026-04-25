Van de cross naar succes op de weg: Yorben Lauryssen (24) blijft maar scoren

Een crosser die overstapt naar de weg en het daar goed doet. Yorben Lauryssen (24) is de volgende in de rij en mocht in de Ronde van Algerije (2.2) al twee keer zegevieren.

Van het veld naar de weg

Afgelopen winter reed Yorben Lauryssen (24) nog dertien crossen voor Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw, maar in Diegem reed hij op 30 december zijn laatste cross. Lauryssen maakte de overstap naar de weg.

Bij Tarteletto-Isorex mag Lauryssen het leven van profrenner op de weg ervaren en dat doet hij goed. In januari eindigde Lauryssen in de Pune Grand Tour (2.2) in India drie keer op vijf in de top vijf en werd hij derde in het eindklassement.

Lauryssen reed ook enkele eendagskoersen in België, Frankrijk en Nederland met onder meer twaalfde plaats in de Classic Loire Atlantique (1.2) en een 25ste plaats in de NXT Classic (1.1).

Lauryssen mocht al twee keer zegevieren in Algerije

In de Tour of Mersin (2.2) in Turkije eindigde Lauryssen in vier etappes één keer in de top tien, sinds 17 april rijdt hij de Ronde van Algerije (2.2). Lauryssen eindigde daar al in elke etappe in de top tien, twee keer was hij ook de sterkste.

In de eerste etappe was hij de beste van een vlucht, in de achtste etappe was hij ook de beste in de sprint van een klein groepje. In het klassement heeft Lauryssen een voorsprong van iets meer dan een minuut.





De voorlaatste etappe wordt wel bijzonder lastig met de aankomst op Jebel Chréa (18,1 km aan gemiddeld 6,7%). Tarteletto-Isorex kan echter al bijzonder tevreden zijn met hun week in Algerije, want ook Timothy Dupont en Arne Santy wonnen al een etappe.