Ploeg van Van Aert nog altijd razend ambitieus: financiële grootmachten zullen ervan schrikken

Tot enkele jaren geleden werd de ploeg van Wout van Aert beschouwd als de beste ploeg ter wereld. Anno 2026 is dat niet meer zo, door de opkomst van andere, rijke teams.

Andere ploegen beschikken inmiddels over meer financiële middelen. Het gaat dan in de eerste plaats om UAE Team Emirates-XRG, Red Bull-BORA-hansgrohe en Decathlon CMA CGM. Daarnaast laat ook Lidl-Trek zich verre van onbetuigd. Bij Visma-Lease a Bike lijken ze niet bepaald onder de indruk van die evolutie onder de teams.

"Het is mijn ambitie om de beste ploeg van dit decennium te worden", houdt Richard Plugge zich in Het Laatste Nieuws niet in. De CEO wil met Visma-Lease a Bike dus die andere financieel welvarende wielerploegen overtreffen. Dat wordt geen sinecure. Het zou al helpen als alle ploegen evenredig beloond worden voor hun prestaties.

Plugge denkt dat Visma voorlopig beste ploeg van decennium is

Voor Plugge zou dat een berekening inhouden ten opzichte van het aantal koersen dat een ploeg rijdt in een volledig jaar. "Wij wonnen in 2023 de drie grote rondes. Ik durf stellen dat we in die ranking momenteel op kop staan, maar dat is niet zo op basis van de punten, want sommige ploegen rijden per jaar honderd wedstrijden meer."

Aangezien die ploegen meer wedstrijddagen op de teller hebben staan, hebben ze ook de kans om meer punten te sprokkelen. Dat vindt Plugge een vorm van onrechtvaardigheid. Hij pleit ook voor aparte rangschikkingen voor elk apart wielerniveau. Zo wordt het onderscheid duidelijk. "We moeten de WorldTour en de ProTour een eigen ranking geven."

Plugge bekend vanwege zijn voorstellen



In het verleden liep Plugge al in de kijker als iemand die innovatieve voorstellen deed. Zo zei hij in het verleden dat de bekendste renners vaker tegen elkaar moesten rijden. Voorts is hij er voorstander van om het model van de sport te verbeteren en het commercieel potentieel meer te benutten.