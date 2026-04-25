De voetballer in Remco Evenepoel oordeelt: "Hij is momenteel de beste ter wereld"

Remco Evenepoel staat momenteel aan de top van het internationale wielrennen, maar heeft uiteraard een verleden als voetballer. Onze landgenoot laat zijn licht schijnen op het huidige voetbalklimaat en vindt deze sterspeler van Bayern München de beste ter wereld.

Evenepoel was voor hij zich op het wielrennen toelegde een begenadigd jeugdvoetballer. Hij speelde bij de jeugd van RSC Anderlecht, PSV en KV Mechelen en kwam ook uit voor enkele Belgische jeugdelftallen. In 2017 zette hij een punt achter zijn voetbalcarrière. De rest is wielergeschiedenis.

Toch volgt hij het voetbal nog steeds op de voet. Hij maakt er geen geheim van dat hij een fervent supporter is van zijn ex-club Anderlecht en onthulde op Instagram dat hij ook een voorliefde heeft voor Arsenal. De recente nederlaag tegen Manchester City was dan ook een bittere pil om slikken voor de Gunner in Evenepoel.

Olise is de beste volgens Evenepoel

"Ik was echt ambetant", vertelt Evenepoel aan Het Laatste Nieuws. "Een domper op de feestvreugde. Indien Arsenal won, was dat een grote stap richting de titel geweest."

"Nu staat City zelfs op kop omdat het meer goals heeft gescoord. City heeft enkel nog het kampioenschap en de FA Cup om op te focussen, terwijl Arsenal nog de halve finales van de Champions League speelt. Het wordt moeilijk."

Toch speelt de beste voetballer ter wereld volgens Evenepoel momenteel niet voor Arsenal. "Lamine Yamal is top en evident, maar vorig jaar vond ik Ousmane Dembélé van PSG echt buiten categorie. Op dit moment vind ik Michael Olise de beste voetballer ter wereld."