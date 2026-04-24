Maakt Soudal Quick-Step een grote fout? Boonen kritisch over beslissing van zijn ex-ploeg

Mauri Vansevenant vertrekt eind dit jaar bij Soudal Quick-Step. Volgens Tom Boonen maakt zich ex-ploeg daarmee toch een zware fout, hij ziet namelijk een belangrijke rol voor een renner als Vansevenant bij The Wolfpack.

Na zeven jaar komt er een einde aan het avontuur van Mauri Vansevenant bij The Wolfpack. Het contract van de 26-jarige West-Vlaming loopt af en wordt niet meer verlengd. Al wil Vansevenant ook zelf vertrekken.

Boonen begrijpt niet dat Soudal Quick-Step Vansevenant laat gaan

Tom Boonen vindt het toch relatief onbegrijpelijk dat Soudal Quick-Step Vansevenant laat vertrekken. "Ik zou net iemand zoals Vansevenant zoeken voor in mijn ploeg", zegt Boonen dan ook bij Wielerclub Wattage.

"Mauri is een sterke renner die gerust wil knechten. Dat soort renner is de fundering van een ploeg. Als je de kopman kan omringen met twee of drie renners zoals Mauri, heb je een goede ploeg", stelt Boonen nog.

Die kopman voor een klassement heeft Soudal Quick-Step wel niet meer sinds het vertrek van Remco Evenepoel. Vansevenant kan het echter ook als vrijbuiter, maar in die rol kon hij de afgelopen jaren maar weinig uitblinken.

Waar ligt de toekomst van Vansevenant?

Met zijn zevende plaats in de Amstel Gold Race was Vansevenant wel veruit de beste renner van The Wolfpack, Eenkhoorn was de volgende in de uitslag op de 41ste plaats. Hij kan dus wel nog een meerwaarde zijn.



Lees ook... Uiteenlopende meningen, maar Boonen twijfelt toch heel sterk aan plan Vanthourenhout voor Evenepoel›

Waar de toekomst van Vansevenant ligt, is echter nog niet duidelijk. Voor heel wat ploegen zou hij wel een interessante pion kunnen zijn. "De ploegen zullen voor hem in de rij staan", stelt Dirk De Wolf dan ook.