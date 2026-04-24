Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen"

Voorlopig strijdt Pogacar vooral tegen andere renners, maar in de Tour wordt Vingegaard wellicht toch weer de voornaamste rivaal. De Deen barst van het vertrouwen en spreekt het geloof in Tourwinst voluit uit.

Doorgaans stelt Jonas Vingegaard zich juist heel gereserveerd op. Die houding heeft hij overboord gegooid tijdens een interview met het Deense TV2 over zijn strijd tegen Pogacar in de Tour. Het winnen van Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië heeft Vingegaard het nodige vertrouwen gegeven. Dat is ook te merken aan zijn uitspraken.

"Het is altijd een geweldige rivaliteit geweest, want er is niet één renner geweest die elk jaar won", zegt hij over de concurrentie met Pogacar. "We hebben elkaar een beetje afgewisseld. Hij heeft de afgelopen twee jaar gewonnen, nu is het mijn beurt om de Tour te winnen", verkondigt Vingegaard fors. Dat is met de deur in huis vallen.

Vingegaard gelooft in Tourzege

Vingegaard verkondigt haast dat zijn derde Tourzege er dit jaar aankomt. Zo ver gaat de klassementsman van Visma-Lease a Bike niet, maar hij komt wel in de buurt. "Ik geloof dat het kan. Ik heb een goed gevoel, zowel over de koers als over mijn voorbereiding. Ik denk dat dit ons jaar wordt. Ik heb goede trainingen achter de rug en ben in betere vorm."

Zijn voorbereiding is inderdaad veelbelovend. Vorig jaar won Vingegaard geen WorldTour-rittenkoersen in aanloop naar de Tour, nu wél. Of dat finaal iets verandert, blijft afwachten. Vingegaard rijdt eerst trouwens ook nog de Giro. "Ik kom steeds dichter bij het niveau dat ik wil bereiken voor de Giro. Het doel is om ook de Giro te winnen."

Wisselend succes voor Vingegaard in verleden

In elk geval zit er een nieuw hoofdstuk van de rivaliteit met Pogacar aan te komen. In 2025 moest Vingegaard het hoofd buigen, zowel in de Tour als in de Dauphiné. In 2024 ging Pogacar ook met het geel aan de haal. In 2022 en 2023 was het echter Vingegaard die zich tot Tourwinnaar wist te kronen.