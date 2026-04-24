Uiteenlopende meningen, maar Boonen twijfelt toch heel sterk aan plan Vanthourenhout voor Evenepoel

Sinds zijn vertrek bij Soudal Quick-Step maakt Remco Evenepoel net als Sven Vanthourenhout deel uit van Red Bull-BORA-hansgrohe. Beiden hebben dus dezelfde ontknoping voor Luik-Bastenaken-Luik in gedachten.

In Wielerclub Wattage onthulde presentator Ruben Van Gucht dat het volgens Vanthourenhout niet de bedoeling is dat Evenepoel wacht tot op Roche-aux-Faucons om iets te ondernemen. Tom Boonen trekt de wenkbrauwen al eens serieus op als hij dat hoort. "Wat ga je doen voor de Roche-aux-Faucons? Ga je alleen proberen wegrijden?"

In het verleden heeft Evenepoel het al solo klaargespeeld in Luik. "Dat weet ik, maar je zit nu met twee blokken achter u van mannen die ook overleven. UAE gaat hem echt geen vrijgeleide geven. Ofwel gaan ze hem binnen de halve minuut houden en hem stilletjes aan 'doodpitsen'. Alles kan, maar het is heel moeilijk omdat die ploegen zo sterk zijn."

De Wolf ziet sterke Tratnik

Veel scepsis dus toch over dat plan bij Boonen. Dirk De Wolf geeft het kamp Evenepoel de nodige moed. "Hij heeft één voordeel: Tratnik is super. Dat heb ik in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl gemerkt: dat is een andere Tratnik dan de laatste twee jaar. Die zakt er niet door en kan een enorm tempo rijden. Die is nu opnieuw top."

"Dat is iemand die Remco gaat nodig hebben om hem te placeren aan de Roche-aux-Faucons in het wiel van Pogacar", meent De Wolf. Jan Bakelants heeft dan ook weer zijn twijfels bij dat scenario. "Tegen dan is Tratnik er waarschijnlijk niet meer bij, want de laatste jaren ontploft het voor La Redoute." Veel verschillende meningen dus.

Nog geen duels Evenepoel-Pogacar

Bij de overwinningen van Evenepoel in 2022 en 2023 vertrok hij inderdaad solo op La Redoute. Door omstandigheden is het echter nog nooit tot een duel met Pogacar gekomen. In 2022 moest Pogacar laattijdig afzeggen, in 2023 kwam de Sloveen al vroeg ten val en brak hij zijn hand.