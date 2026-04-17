Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak

Als je denkt aan een renner die recent een goede zaak gedaan heeft, komt Wout van Aert uiteraard in beeld. Van Arnaud De Lie zou je het minder verwachten. Toch is het zo.

In de nasleep van het vorige koersweekend, en dus van Parijs-Roubaix, heeft de UCI eerder deze week een nieuwe rangschikking bekendgemaakt. Sinds dinsdag is de UCI-ranking weer up-to-date. Het mag niet verbazen dat Wout van Aert de meest fantastische zaak gedaan heeft. Hij is er met maar liefst drie posities op vooruit gegaan.

Dat is helemaal niet eenvoudig als je reeds in de top tien staat en omringd wordt door allemaal renners van wereldklasse. Met het winnen van Parijs-Roubaix heeft Van Aert natuurlijk iets gerealiseerd wat hij nog nooit eerder bereikt heeft. Zoiets helpt wel om vooruitgang te boeken. Daardoor is hij nu de zesde beste renner op de ranking.

Van Aert stijgt naar zesde plaats

Van Aert heeft nu 3920 punten en stijgt van de negende naar de zesde plaats. Zijn winst betekent ook het verlies voor renners als Almeida en Van der Poel. De top tien wordt afgesloten door een Belg, maar niet door dezelfde als vorige keer. Jasper Philipsen is uit de top tien gevallen, ten koste van Arnaud De Lie, die van plek 11 naar 10 gaat.

Nochtans was zijn Parijs-Roubaix helemaal geen succes, maar dat was in het verleden ook niet het geval en daar haalt De Lie voordeel uit. Vlak voor hem staat Van der Poel, die streng bestraft wordt voor het feit dat hij voor een keertje eens achterblijft zonder zege in de Monumenten. Pogacar, Vingegaard en Del Toro vormen de top 3.

Van der Poel verdient betere ranking

Van der Poel verdient op basis van zijn verleden zeker wel een betere rangschikking. Laten we niet vergeten dat hij Milaan-Sanremo gewonnen heeft in 2023 en 2025, de Ronde van Vlaanderen in 2020, 2022 en 2024, en Parijs-Roubaix in 2023, 2024 en 2025. Om maar aan te geven: de UCI-ranking zegt niet alles.