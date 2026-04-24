Nu al terug positief nieuws bij Visma-Lease a Bike over Jorgenson na pas opgelopen sleutelbeenbreuk

Er valt weer wat positief nieuws te melden over Matteo Jorgenson. Hij zou na een succesvolle operatie snel met zijn revalidatie begonnen zijn.

Dat is alvast het nieuws wat zijn ploegmaat Ben Tulett mee kon delen na de Waalse Pijl. "Gelukkig gaat het met Matteo al beter. Hij is geopereerd en is weer op de weg terug", aldus de 24-jarige Brit. "Dat is heel positief." Jorgenson blijft dus niet bij de pakken zitten en richt zich na zijn val in de Amstel Gold Race onmiddellijk op zijn herstel.

Die valpartij en vooral de opgelopen averij waren uiteraard een zware klap voor de ploeg. De Ardennenklassiekers werden niet voor niets op het programma gezet van Jorgenson. Zijn crash heeft de plannen van Visma-Lease a Bike grondig verstoord. Toen bleek dat hij een sleutelbeenbreuk had, was iedereen eerder down.

Jorgenson valt in eerste Ardennenklassieker

"Het was een grote opdoffer voor ons als ploeg", bekent Tulett. "Het plan was dat we samen de kopmannen zouden zijn voor de Ardennenklassiekers." Terwijl de Brit zelf nog aan het herstellen was van een blessure, viel ook de Amerikaan uit. "Hij viel al weg in de eerste Ardennenklassieker en ik kon aan die wedstrijd niet eens deelnemen."

Dat was dus niet bepaald de situatie die Visma-Lease a Bike voor ogen had. "Zondagavond waren we triest, maar maandag stonden we er weer en waren we gemotiveerd voor de nieuwe week." Het heeft geloond dat ze bij Visma-Lease a Bike hun moed weer bijeen konden rapen. Tulett werd woensdag immers knap derde in de Waalse Pijl.

Duimen voor volledig herstel van Jorgenson



De Nederlandse wielerformatie zal wel duimen voor een volledig herstel van Jorgenson, die een belangrijke rol zal moeten spelen in de Tour. Jorgenson liep al eens een sleutelbeenbreuk op in de Ronde van de Isard, maar dat is ondertussen ook al acht jaar geleden. Het zal moeten blijken of hij nu even goed herstelt.