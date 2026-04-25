'Lotto-Intermarché plakt datum op de terugkeer van Jarno Widar'

Jarno Widar (20) beleeft een ongelukkig eerste seizoen bij de profs. Hij kreeg af te rekenen met ziekte en een blessure en zag zijn voorjaar in het water vallen. Onze jonge landgenoot zal voor juni niet terugkeren in competitie.

Jarno Widar staat te boek als een toptalent. Vorig jaar was hij nog de beste in Luik-Bastenaken-Luik bij de U23, maar in zijn eerste jaar als neoprof heeft hij zich nog niet echt kunnen tonen.

Widar moest door ziekte de strijd staken in de Faun-Ardèche Classic (28 februari). Daarna kwam hij niet aan de start van de Faun Drome Classic. Als klap op de vuurpijl kwam hij begin april ten val op training.

Hij liep daarbij een knieblessure op en moest passen voor de Ronde van het Baskenland en de klassiekers. Zijn voorjaar viel zo in het water, maar wanneer mogen we onze beloftvolle langenoot terugverwachten?

Volgens DirectVelo onderging Widar afgelopen maandag een medisch onderzoek. Daaruit moest blijken of hij de trainingen mag hervatten en dus mag opbouwen naar zijn rentree.



Die rentree zou volgens de genoemde bron nu gepland staan tijdens de Ronde van Wallonië (1-5 juni) of de Ronde van Zwitserland (17-21 juni). Widar én de Belgische wielerfans zullen dus nog even geduld moeten hebben.