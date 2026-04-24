Jeroen Deheegher
📷 Geen Luik-Bastenaken-Luik: Mathieu van der Poel leeft zich op andere manier uit
Mathieu van der Poel zette na Parijs-Roubaix een punt achter zijn voorjaar. Hij liet de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik schieten en is intussen in weer Spanje, waar hij zijn gravelfiets nog eens van stal haalde.

Na dertien koersdagen heeft Mathieu van der Poel de pauzeknop ingedrukt. De Nederlander won dit voorjaar de Omloop Nieuwsblad, twee ritten in Tirreno-Adriatico en de E3 Saxo Classic, maar geen monument. 

In Milaan-Sanremo moest hij lossen op de Poggio en werd Van der Poel achtste, in de Ronde van Vlaanderen kon hij Pogacar niet volgen op de Oude Kwaremont en werd hij tweede en in Parijs-Roubaix werd de Nederlander na veel pech toch nog vierde. 

Geen Luik-Bastenaken-Luik, wel gravel voor Van der Poel

Voor het tweede jaar op rij zette Van der Poel na Parijs-Roubaix een punt achter zijn voorjaar. De Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik reed hij niet, ondertussen is Van der Poel opnieuw in Spanje. 

Met zijn trainingsmakker Freddy Ovett trok Van der Poel eropuit met zijn gravelfiets. "Gravelhemel" schreef de wereldkampioen gravel van 2024 op zijn sociale media. Daarna was er ook tijd om te stoppen voor een koffie. 

Programma Mathieu van der Poel

Van der Poel zit een periode zonder koers, waarin hij weer wat kan trainen. Tussen het WK veldrijden en de Omloop Nieuwsblad zaten minder dan vier weken, de Nederlander heeft dan ook nood aan een wat langere periode met trainingen. 

Pas in juni wordt Van der Poel opnieuw in een koers verwacht. Via de Tour Auvergne-Rhône-Alpes (7 tot 14 juni) of de Baloise Belgium Tour (17 tot 21 juni) zal Van der Poel zich wellicht klaarstomen voor de Tour de France (4 tot 26 juli).

Philippe Gilbert twijfelt niet over zijn topfavoriet voor L-B-L en weet ook waar de beslissing zal vallen

