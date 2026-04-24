Philippe Gilbert twijfelt niet over zijn topfavoriet voor L-B-L en weet ook waar de beslissing zal vallen

Vijftien jaar geleden won Philippe Gilbert zijn enige Luik-Bastenaken-Luik in zijn wonderjaar 2011. Met Pogacar, Evenepoel en Seixas zijn er dit jaar drie favorieten, maar voor Gilbert is het duidelijk wie er zal winnen.

Wint Tadej Pogacar zijn vierde Luik-Bastenaken-Luik, komt Remco Evenepoel met een derde zege op gelijke hoogte of zet wonderkind Paul Seixas op zijn 19de al zijn eerste monument op zijn palmares?

Gilbert ziet Pogacar als enige topfavoriet

Die drie namen keren telkens terug als favorieten voor Luik-Bastenaken-Luik, maar Philippe Gilbert zet Pogacar toch op één. "Als je naar zijn koersen van dit jaar kijkt: elke keer als het bergop ging, kon niemand hem volgen", zegt hij bij Sporza Daily.

Met 259,5 kilometer en zo'n 4.100 hoogtemeters gaat het ook veel bergop in Luik-Bastenaken-Luik, vooral in de finale. Pogacar heeft dus meer dan één kans om aan te vallen. Al steekt er toch één plaats bovenuit: La Redoute.

Lost Pogacar opnieuw iedereen op La Redoute?

Gilbert woont aan de voet van La Redoute (1,6 km aan gemiddeld 9,1%) en ziet die beklimming dan ook als een ideale plaats voor Pogacar om aan te vallen. "Na die klim ga je redelijk snel van beklimming tot beklimming en heb je geen ploeggenoten meer nodig."

Die beklimming ligt ook op 35 kilometer van de streep, ideaal voor Pogacar om een solo op te zetten. Al blijft de positionering voor La Redoute wel heel belangrijk, maar ook dat is geen probleem voor de wereldkampioen.



"Pogacar zit bijna altijd perfect. En hij weet ook dat één van de andere favorieten te ver zal zitten bij het opdraaien", stelt Gilbert. Vorig jaar was dat Remco Evenepoel, hij keerde niet meer terug en werd uiteindelijk pas 59ste.