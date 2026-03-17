"Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek

Mathieu van der Poel deed iedereen pijn in de slotrit van Tirreno-Adriatico. Johan Bruyneel vindt niet dat Van der Poel alleen aan zichzelf dacht, want hij is de grote kopman van de ploeg.

Chris Horner, winnaar van de Vuelta in 2013, was erg kritisch voor Mathieu van der Poel. De Amerikaan vond dat Van der Poel dom en egoïstisch reed en tactische blunders maakte in de slotrit van Tirreno-Adriatico.

Is de wil van Van der Poel wet bij Alpecin-Premier Tech?

Johan Bruyneel ziet dat anders. "Het is heel simpel: Van der Poel is de uitgesproken kopman van de ploeg. Hij heeft dit overduidelijk van tevoren aangegeven in de briefing voor de rit", zegt Bruyneel bij THE MOVE.

Bruyneel denkt dat Van der Poel heeft aangegeven dat hij een intense work-out nodig had afgelopen zondag. "Iedereen zal ermee hebben ingestemd; de ploegleiders, trainers, en ook Philipsen."

Milaan-Sanremo belangrijker dan ritzege Philipsen

"Het was aan Philipsen om in het peloton te blijven en op het einde te sprinten voor de overwinning. De kans op een hergroepering was sowieso al erg groot. Het is jammer dat hij door een valpartij zijn kansen niet kon verdedigen."



"Was Horner ook zo kritisch geweest voor Van der Poel als Philipsen niet was gevallen en de etappe had gewonnen? De etappe winnen was niet het belangrijkste voor de ploeg." Alpecin-Premier Tech kan voor de vierde keer op rij Milaan-Sanremo winnen, met Van der Poel als grootste kanshebber.