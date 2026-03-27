Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen

Jonas Vingegaard heeft met overmacht de vijfde etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. De Deen reed de concurrentie in de vernieling bergop en heeft de touwtjes stevig in handen.

De slotklim was met zo'n twee kilometer ingekort door stevige rukwinden, maar Jonas Vingegaard won toch met overmacht de zware bergrit in de Ronde van Catalonië. De Deen won met bijna een minuut voorsprong.

Vingegaard pakt stevig uit bergop in Catalonië

"Het was eigenlijk best een zware dag", zei Vingegaard achteraf in het flashinterview. "We hadden vanochtend een plan en ik voelde me niet op m'n allerbest aan het begin. Op de slotklim voelde ik me heel goed."

"Mijn ploeggenoten hebben het fantastisch gedaan. We hadden Davide Piganzoli in de ontsnapping, dus we hoefden niet de hele dag op kop te rijden." Op de slotklim reed Vingegaard iedereen op grote afstand.

"Of ik deze grote verschillen had verwacht? Eerlijk gezegd niet. Maar ik ben wel heel blij met het gat dat ik kon maken. Dit is een grote koers, ik vind het leuk om de zwaarste wedstrijden te rijden. En ik wil die dan ook winnen. Daarom ben ik hier."

Slaat Vingegaard nog eens toe?

"En natuurlijk is het een goede voorbereiding voor mij op wat later dit seizoen volgt." De honger van Vingegaard is ook nog niet gestild. "Ik sluit niet uit dat we voor nog een ritzege gaan. Maar eerst herstellen nu en dan zien we wel hoe we ons morgen voelen."