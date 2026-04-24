Emotionele Van Hooydonck merkt iets op bij Van der Poel nadat plan in duigen valt: "Nog nooit meegemaakt"

Nathan Van Hooydonck was bijna even blij met de zege van Van Aert in Roubaix als Wout zelf. Van der Poel was nochtans de topfavoriet, maar die had pech in het Bos van Wallers.

Van Hooydonck reageerde na de zege van Van Aert al emotioneel dat dit ook zijn carrière compleet maakt. Die boodschap herhaalt de oud-renner bij De Rode Lantaarn. Voorts doet hij het verhaal van die dag. Als staflid van Visma-Lease a Bike rijdt hij normaal rond met enkele gasten. Door een afzegging kon hij echter de koers ten volle beleven.

"We hadden twee wielpunten, halverwege de stroken. Vlak voor de koers werd beslist dat je niet meer halverwege de strook mocht staan met wielen. Maarten Wynants heeft drie dagen aan het wielen- en bidonnenplan gewerkt." Dat was dus helemaal voor niets. Van Hooydonck en zijn gezelschap trok naar het Bos van Wallers.

Van Hooydonck wist dat Van der Poel lek was gereden

Daar merkte Van Hooydonck iets op. "Ik wist dat Van der Poel lekgereden was. Collega's zeiden dat hij al weg was, maar ik wist 100 procent zeker dat hij nog niet langs was gereden. Toen Mathieu langskwam, was er een heel groot gat. Toen begon ik er echt in te geloven. Ik heb altijd in Wout geloofd." Zo hoort het tussen ex-ploegmaats.

Wanneer Van Aert en Pogacar dan samenwegreden, had Van Hooydonck er een goed oog in, mede door de achterstand van Van der Poel. "Toen dacht ik: de laatste keer dat Pogacar geklopt werd, was op de Champs-Élysées.Ik vond Wout er goed uitzien, met veel vertrouwen. Ikzelf was enorm gestresst, dat heb ik nog nooit meegemaakt."

Goede band tussen Van Hooydonck en Van Aert

Uiteindelijk is alles goedgekomen. Het is geen wonder dat Van Hooydonck zo met Van Aert heeft meegeleefd. Als ploegmaats vormden ze al een goede band en werd Van Hooydonck zo'n beetje de vertrouwensman van Van Aert. Van Hooydonck moest in 2023 stoppen met koersen, maar is nog altijd actief bij de ploeg.