Jeroen Deheegher, wielerjournalist
"Hij maakt altijd fouten": Philippe Gilbert legt de zwakke plek van Tadej Pogacar bloot
Van zijn acht laatste eendagskoersen won Tadej Pogacar er zeven, zes keer kwam hij solo over de streep. Enkel Milaan-Sanremo won hij in de sprint, maar die koers had Pogacar volgens Philippe Gilbert kunnen verliezen door een fout in de sprint.

Het WK in Rwanda, het EK in Frankrijk, Tre Valli Varesine, de Ronde van het Lombardije, de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dat zijn de laatste acht eendagskoersen van Tadej Pogacar

De Sloveen won maar liefst zeven van de acht keer. Enkel in Parijs-Roubaix moest hij in de sprint het hoofd buigen voor Wout van Aert. Zes van de zeven overwinningen van Pogacar waren ook (lange) solo's. 

Gilbert ziet sprint van Pogacar als zwakke punt

Enkel in Milaan-Sanremo moest hij sprinten voor de zege tegen Tom Pidcock en de Sloveen maakte het ook af. Al had het daar volgens Philippe Gilbert ook anders kunnen aflopen voor Pogacar, de sprint is niet zijn sterkste punt. 

"Pogacar is snel, maar hij maakt altijd fouten in de sprint. Dan wordt hij plots nerveus en kiest hij nooit echt een kant. Hij laat altijd één of twee meter tussen hem en de nadars, waardoor je hem kan verrassen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 

Pogacar liet zich al vaak kloppen in de sprint

In Milaan-Sanremo deed Pogacar dat volgens Gilbert ook, maar vergat Pidcock ervan te profiteren. Vorig jaar ging Pogacar ook al in de fout in de sprint in Milaan-Sanremo toen hij een te groot gat liet op Van der Poel en de Nederlander zijn sprint vroeg inzette. 

Lees ook...

In de Amstel Gold Race liet Pogacar zich vorig jaar ook kloppen door Skjelmose, in de Tour van 2024 verloor Pogacar in de elfde etappe de sprint van Vingegaard in Le Lioran. En ook in de Ronde van Vlaanderen van 2022 liet hij zich vangen door Van der Poel. 

Als Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik kan sprinten voor de zege tegen Pogacar, dan maakt hij ook een kans om de Sloveen te kloppen. Al zal Evenepoel dan wel bergop bij Pogacar moeten kunnen blijven. 

