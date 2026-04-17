Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen

Het is waanzinnig welke waarden Wout van Aert produceerde tijdens zijn sprint tegen Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix. Dat konden we al vermoeden, maar nu bestaat hier zekerheid over.

Velon, dat de data van de profrenners tijdens de wedstrijden bijhoudt, heeft immers gepubliceerd welk cijfer Van Aert haalde tijdens de fameuze sprint. Er wordt ook gewezen op de omstandigheden, namelijk dat beide renners al een supersnelle Parijs-Roubaix in de benen hadden. Het was immers de snelste editie uit de wielergeschiedenis.

Het derde Monument van het jaar werd afgewerkt aan een recordsnelheid van 48,91 kilometer per uur, over een afstand van in totaal 258 kilometer. Hiervan werden 54,8 kilometer dan ook nog eens over kasseien afgereden. Met een gemiddelde van 54 per uur in de eerste twee wedstrijduren kom je ook aan de finish aan een hoog gemiddelde.

Recordsnelheid in Parijs-Roubaix

Een klein deeltje van die hoge gemiddelde snelheid heeft vorm gekregen tijdens de laatste kilometer. Toen Van Aert en Pogacar de Vélodrome André Pétrieux opdraaiden, moest de sprint voor de overwinning er nog aankomen. Het kon uiteraard niet anders dan dat deze twee kampioenen nog eens alles uit de kast zouden halen.

Almost 1300w after fastest Roubaix ever 🤯



Wout van Aert was able to produce a huge maximum sprint power of 1281w despite having averaged a race-record 48.91km/h over the previous 258km, 54.8km of which were on cobbles. pic.twitter.com/fX5ZlWEOax — Velon CC (@VelonCC) April 16, 2026

Volgens Velon heeft Van Aert tijdens deze sprint een maximaal vermogen van 1281 watt gehaald. Dit is dus met al zo'n harde en snelle koers in de benen. De winnaar van Parijs-Roubaix was zelfs niet ver verwijderd van de 1300 watt. Dat verklaart ook waarom Van Aert met zijn explosiviteit meteen verschillende lengten nam op Pogacar.



Niet eerste sprintzege voor Van Aert

Laten we niet vergeten dat Van Aert over een uitzonderlijk sprintvermogen beschikt. Dat toonde hij ook in 2020 al, door Julian Alaphilippe te kloppen met de zege in Milaan-Sanremo op het spel. Van Aert heeft in de Tour meerdere ritzeges behaald in de sprint en spurtte in 2021 naar de zege in Gent-Wevelgem en de Amstel.