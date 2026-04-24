Wat kan Lotte Kopecky in L-B-L? Ine Beyen twijfelt, maar ziet ook enorme kwaliteit

Vorig jaar werd Lotte Kopecky vijfde in Luik-Bastenaken-Luik. Bij Ine Beyen zijn er toch twijfels of Kopecky die prestatie kan herhalen, al verwacht ze wel dat Kopecky een rol zal spelen.

Geen Lotte Kopecky in de Amstel Gold Race of Waalse Pijl, de voormalige wereldkampioene kwam afgelopen weekend wel in actie op de piste. Kopecky won het omnium en wil nu nog scoren in Luik-Bastenaken-Luik.

Beyen over Kopecky en Luik-Bastenaken-Luik

Vorig jaar miste Kopecky net de aansluiting met de kopgroep van vier, ze won op 24 seconden wel de sprint voor de vijfde plaats. Ine Beyen twijfelt toch of Kopecky die prestatie dit jaar kan herhalen.

"Dat blijft een beetje een vraagteken dit jaar. Ze weet er haar moment uit te pikken, maar komt soms een beetje tekort", zegt ze bij Sporza. Beyen wijst daarvoor onder meer naar de ploeg van Kopecky, die minder sterk is dan een aantal jaar geleden.

Voor Kopecky is Luik-Bastenaken-Luik een groot doel, het is een van de weinige prestigieuze voorjaarskoersen die ze nog niet won. Daarom gelooft Beyen dan weer wel in de kansen van Kopecky.

"We hebben in het verleden heel vaak gezien dat als zij ergens een punt van maakt, dat het ook lukt. Ik verwacht haar dus zeker zondag." Al zal de concurrentie voor Kopecky zeker niet niet min zijn.





Concurrentie Lotte Kopecky in Luik-Bastenaken-Luik

Vooral haar ex-ploeggenote Demi Vollering rijdt dit seizoen bijzonder sterk bergop. Ook Kasia Niewiadoma heeft getoond dat ze in orde is, Amstel-winnares Paula Blasi is in topvorm en ook Puck Pieterse verzamelde al heel wat ereplaatsen dit voorjaar en werd vorig jaar tweede.