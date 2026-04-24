Een eeuwige band: Evenepoel kondigt groot nieuws aan en ook Oumi is dolblij

De samenwerking met Soudal Quick-Step is bijna voorbij, die met Remco Evenepoel blijft eeuwig duren. Evenepoel en Specialized hebben aangekondigd dat ze voor altijd samen in zee gaan.

Evenepoel heeft zijn hele profcarrière altijd op Specialized-fietsen gereden. Hij heeft nooit anders geweten. Toen Evenepoel in 2019 prof werd bij Quick-Step, werkte de ploeg al jarenlang samen met Specialized. Als er één zaak is waar Evenepoel tevreden over was, dan was het wel over de fietsleverancier die hem ook na zijn vertrek trouw bleef.

Sterker nog: het feit dat ze bij Red Bull-BORA-hansgrohe ook over Specialized-fietsen beschikten, werkte zijn transfer ongetwijfeld in de hand. Onlangs werd het bekend dat Soudal Quick-Step volgend seizoen geen beroep meer zal doen op Specialized-fietsen en met Merida in zee zal gaan. Dat is toch het einde van een langdurend tijdperk.

Specialized maakte alles mee wat Remco ervaarde

Ondertussen denken Specialized en Evenepoel er niet aan om hun eigen samenwerking te beëindigen. Integendeel, die wordt nog verder versterkt. Specialized en Evenepoel hebben op Instagram aangekondigd dat ze partners zijn voor het leven. "Specialized is er geweest bij alle zeges, teleurstellingen en alles tussendoor", zegt Evenepoel.

"We hebben een compleet vertrouwen in elkaar, waardoor een levenslange verbintenis aanvoelt als een natuurlijke stap." Ook na zijn wielercarrière zal Evenepoel dus nog aan Specialized verbonden blijven. "Ik heb nog altijd vele doelen. Wetende dat ik de steun zal hebben van Specialized, geeft me vertrouwen", aldus de Red Bull-renner.



Oumi vindt Specialized deel van de familie

Evenepoel zet ook in de verf dat hij en Specialized volgens hem dezelfde werkethiek delen. Zijn echtgenote Oumi is overigens ook dolblij met het nieuws. "Familie", schrijft ze met een hartje bij de mededeling van haar man en het fietsmerk.