Kevin Vanbuggenhout
Belgische monumentwinnaar noemt toppers van nu van ander kaliber: "Neem er Van der Poel ook maar bij"
Er wordt vaak gezegd dat we in een exceptioneel tijdperk leven, met toppers als Van der Poel en Pogacar. Nochtans waren er vroeger toch ook altijd grote namen?

Eric Van Lancker is goed geplaatst om de vergelijking te maken. Dat doet de man die in 1990 Luik-Bastenaken-Luik won in De Zondag. Van Lancker is er dus in geslaagd om een Monument te winnen, dan heb je al een geslaagde carrière. Wat mannen als Pogacar en Evenepoel nu laten zien is wel nog van een andere orde.

Niet alleen tegenover Van Lancker zelf, maar tegenover zijn hele generatie. Dat is alvast de mening van Van Lancker. "In mijn periode heb ik ook tegen goeie renners gereden, maar toch niet van dat niveau. Neem er Van der Poel ook maar bij. Die zijn van een ander kaliber." De NSN-ploegleider vindt het niveau nu hoger liggen.

Pogacar start om te winnen in grote ronden en klassiekers

Dat betekent echter niet dat er vroeger niet hard gereden werd. "Wie in mijn tijd het meest in de buurt kwamen? Dan moet ik al naar een Armstrong, een Lemond of daarvoor nog een Hinault grijpen. Maar zo'n Pogacar, die start en doet mee om te winnen, zowel in de grote ronden als in de klassiekers", staat Van Lancker versteld.

Het is net die combinatie die het zo straf maakt wat Pogacar doet. Het is inderdaad een heel ander type dan Armstrong in de jaren negentig en 2000. De Amerikaan legde zich het hele jaar enkel en alleen toe op de Tour de France om daarin uit te pakken. Pogacar daarentegen heeft inmiddels al vier van de vijf Monumenten gewonnen. 

Al veel klassiekers op palmares Pogacar

Lees ook... Keuze aangeraden, lof voor slimme zet en geloof in Remco: ex-winnaar ziet hem niet lossen bij Pogacar
Terecht dus dat Van Lancker met lof zwaait naar Pogacar. De Belg hield vooral van het eendagswerk. Wat dat betreft heeft Pogacar al 4 keer de Strade, 2 keer de Waalse Pijl, 1 keer Milaan-Sanremo, 3 keer de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik en 5 keer de Ronde van Lombardije gewonnen.

Keuze aangeraden, lof voor slimme zet en geloof in Remco: ex-winnaar ziet hem niet lossen bij Pogacar

10:00
"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

14:00
Verrassing op komst? Van der Poel geeft toe dat hij nerveus aan het worden is

08:30
Teuns de volgende Belg in het rijtje: "Mijn toekomstperspectief voor wanneer ik stop met wielrennen" Interview

13:00
Oud-renner gaat helemaal niet akkoord: "Evenepoel, jij bent degene met problemen met stamina"

12:30
Een echte meesterzet: Campenaerts verklapt de succesformule tussen hem en Visma-Lease a Bike

12:00
Boodschap aan Evenepoel: hij weet welke wattages hij moet halen om Pogacar te kunnen volgen

09:00
Evenepoel lacht met eigen confronterende vaststelling en ... zet Pogacar onmiddellijk met rug tegen de muur!

11:00
Behalve Evenepoel en Seixas: Pogacar ziet meer mogelijke winnaars van L-B-L

20:00
Seixas test zich tegen Evenepoel en doet uitspraak die sommige Belgische fans niet graag zullen horen

08:00
Wielerwereld rouwt: 21-jarige renner, neefje van Sep Vanmarcke, is overleden na aanrijding op training

07:30
Cian Uijtdebroeks legt duidelijke ambitie op tafel voor debuut in L-B-L

07:00
"Ik zou niet op mezelf wedden": grote naam tempert de verwachtingen voor L-B-L

21:30
"Dat is niet mogelijk": Lennert Van Eetvelt veegt één tactiek resoluut van tafel voor L-B-L

20:30
SOS kermiskoers: Wielerclub Wattage komt met héél opvallend voorstel om het circuit te redden

19:00
Ex-winnaar van L-B-L is zwaar onder de indruk van favoriet: "Wat een talent, man!"

18:30
Na Julian Alaphilippe moet ook deze klepper afzeggen voor L-B-L

18:00
🎥 De Luikse fans laten duidelijk zien wat ze vinden van Remco Evenepoel

17:00
'Lotto-Intermarché plakt datum op de terugkeer van Jarno Widar'

16:30
"Hij maakt altijd fouten": Philippe Gilbert legt de zwakke plek van Tadej Pogacar bloot

25/04
De voetballer in Remco Evenepoel oordeelt: "Hij is momenteel de beste ter wereld"

16:00
Tragisch overlijden zindert na in het peloton: "Ik kreeg het er koud van"

15:00
Geeft dit de doorslag in Luik? Evenepoel ziet cruciaal verschil tussen zichzelf en Seixas

25/04
Van de cross naar succes op de weg: Yorben Lauryssen (24) blijft maar scoren

25/04
"Vond dat straf": Evenepoel onthult waarmee Van Aert hem verraste dit voorjaar

25/04
Van kwaad naar erger: grote naam geeft forfait voor Luik-Bastenaken-Luik

25/04
Wint Seixas in L-B-L zijn eerste monument? Ploegmaat Naesen ziet maar één groot probleem

25/04
Evenepoel kent zijn ploegmaats voor L-B-L, Visma-Lease a Bike rekent op erg verrassende ploeg

25/04
Remco Evenepoel spaart zijn kritiek niet en doet duidelijke oproep aan ASO over L-B-L

25/04
"Moest ik zelf betalen": Uijtdebroeks zet Campenaerts op zijn plaats

25/04
Financiële zorgen bij SD Worx-Protime: ploeg van Kopecky heeft extra geld nodig

25/04
Moet hij de Tour uit zijn hoofd zetten? Vader Evenepoel plakt einddatum op doel van zijn zoon

25/04
Lefevere geeft zijn ongezouten mening over Seixas en Evenepoel voor Luik-Bastenaken-Luik

25/04
📷 Geen Luik-Bastenaken-Luik: Mathieu van der Poel leeft zich op andere manier uit

24/04
Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon

24/04
"Overal werd hij gelost": Remco Evenepoel stevig op zijn plaats gezet voor L-B-L

