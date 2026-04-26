Een echte meesterzet: Campenaerts verklapt de succesformule tussen hem en Visma-Lease a Bike

Sinds Victor Campenaerts in 2025 terugkeerde naar Visma-Lease a Bike, is het één groot succesverhaal geworden voor hem en de ploeg. Hoe komt dat?

Campenaerts laat zich hierover uit in de Vlaamse Wielrijder & Biker, het magazine dat binnenkort opnieuw in de winkel verkrijgbaar is. "Ik reed al eerder voor deze ploeg, maar toen ben ik vertrokken omdat ik andere ambities had. Nu ben ik teruggekeerd met een duidelijke rol: knecht zijn in een team dat meedoet om grote rondes te winnen."

Van vooraf aan was de functie van Campenaerts dus zeer precies omschreven, waardoor alle partijen wisten waar ze aan toe waren. Dat onderstreept Campenaerts nog eens in dit interview dat afgenomen werd in de periode rond Parijs-Nice. "Dit is een ploeg die op het allerhoogste niveau koerst, zoals hier in Parijs-Nice", aldus Campi.

Campenaerts voelt zich goed bij Visma-structuur

In de maand maart reed Campenaerts de Koers naar de Zon uit, met als eindresultaat de eindzege voor kopman Jonas Vingegaard. De arbeid van Campenaerts had dus weer gerendeerd. Van Visma-Lease a Bike is bekend dat het vasthoudt aan een precieze structuur. "Het is fijn om om binnen zo'n structuur mijn werk te kunnen doen."

Campenaerts heeft al meermaals getuigd dat de rittenkoersen hem veel beter liggen dan de eendagskoersen. Door zich volledig te richten op de helpersrol in het rondewerk, heeft Campenaerts zich eens te meer heruitgevonden en haalt hij hier ook een veel hoger niveau in dan aanvankelijk verwacht. Visma kan er maar goed mee zijn.

Tour proberen winnen met Vingegaard



Bovendien is het voor hem ook heel inspirerend om te knechten voor een kopman als Vingegaard. Vorig jaar moest die in de Tour wel de duimen leggen voor Pogacar. Campenaerts en Vingegaard hopen dat het dit jaar wordt zoals in 2022 en 2023, toen de Deen wel de primus van de klas was in de Tour de France.