Seixas test zich tegen Evenepoel en doet uitspraak die sommige Belgische fans niet graag zullen horen

Paul Seixas en Remco Evenepoel: dat zijn de twee uitdagers van Pogacar van wie het meest verwacht wordt in Luik-Bastenaken-Luik. Voor Seixas is Pogacar de beste renner aller tijden.

Niemand die meer 'hot' is in het wielrennen dan de 19-jarige Seixas. Het was dan ook uitkijken wat hij na de ploegenpresentatie voor Luik-Bastenaken-Luik te vertellen had. Het jonge talent stond onder meer RMC, RAI en VTM te woord. "Ik bereid me al lang voor op deze koers. Ik kan niet wachten om aan de start te staan", klonk het enthousiast.

Seixas komt niet aan de start om zomaar mee te rijden, dat staat nu al vast. "Ik heb ambitie en ik heb een solide ploeg achter mij staan. Ik hoop dat alles goed zal verlopen. Dit is zeker en vast nog een hoger niveau om tegen Evenepoel en Pogacar te koersen. Het zijn grootse coureurs. Met veel ongeduld zal ik de koers aanvatten."

Pogacar of Merckx beste aller tijden?

De klasse van Pogacar spreekt voor zich, vindt Seixas. "We hebben zijn resultaten gezien. Ik denk dat Tadej de grootste renner aller tijden is." Mogelijk een uitspraak die de Merckx-fans op de kast zal jagen. "Het is al een mooie zaak dat ik tegen hem kan koersen. Is het een test of een koers die ik wil winnen? Het is een beetje van de twee."

"Het is een test tegen Tadej en tegen Remco", bevestigt de Decathlon-renner. "Het zal leiden tot een mooie conclusie over het blok wedstrijden die ik gereden heb. Het doel is om er zonder zorgen tegenaan te gaan. Ik heb op een rustige manier genoten van mijn overwinning in de Waalse Pijl. Ik blijf kalm, want anders wordt het moeilijk."

Zet Seixas nog die extra stap?



Seixas heeft al een hele reeks mooie resultaten neergezet. Hij won dit jaar de Faun-Ardèche Classic, de Ronde van het Baskenland en de Waalse Pijl. Kan hij ook Pogacar en Evenepoel kloppen in een Monument? Dat is nog een extra stap die hij moet nemen.