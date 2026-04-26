Verrassing op komst? Van der Poel geeft toe dat hij nerveus aan het worden is

Zien we Mathieu van der Poel binnenkort ergens verrassend opduiken? Er zouden zelfs zenuwen in het spel zijn bij de man die anders altijd ontspannen is.

We weten dat Van der Poel in Spanje aan het trainen is met trainingsmakker Freddy Ovett en dat ze recent meer de gravelwegen hebben opgezocht. Die trend heeft zich alleszins doorgetrokken. Via zijn Instagram Stories deelt Van der Poel een beeld van zichzelf op een gravelweg, tussen de velden, op de tonen van Life Is Good.

Het nummer van Future ft. Drake is wel erg toepasselijk: Van der Poel amuseert zich duidelijk kostelijk op het gravel. Het lijkt trouwens veel meer te zijn dan enkel bezigheidstherapie en amusement. Het zou best kunnen dat we hem binnenkort weer aan een wedstrijd zien deelnemen. Dat blijkt uit het Strava-account van zijn maatje Ovett.

Roxanne blij dat Mathieu en Ovett goede vrienden zijn

Die plaatst regelmatig de gegevens van zijn training op Strava en zaterdag was geen uitzondering. Roxanne Bertels, de vriendin van Van der Poel, was alvast blij om te zien dat haar lief weer met een van zijn beste maten op schok was. "Besties", schreef ze bij de foto's van Van der Poel en Ovett, met ook nog een hartje erbij.

De meest veelzeggende reactie kwam echter van Van der Poel zelf. "Nog iets meer dan een week te gaan, ik ben nerveus aan het worden." Maar wat staat er dan op de planning binnen een week? Geen wegwedstrijd in elk geval. "Mathieu van der Poel, we zitten samen in hetzelfde schuitje", stelt Ovett de Nederlander in ieder geval gerust.

Doet Van der Poel mee aan The Traka?



Mogelijk nemen ze deel aan The Traka, een gravelkoers in de buurt van Girona die in het eerste weekend van mei verreden wordt. Dat zal dan niet het eerste onderonsje van Van der Poel in het gravelbiken zijn. In 2024 is hij in Leuven al wereldkampioen gravel geworden.