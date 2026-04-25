SOS kermiskoers: Wielerclub Wattage komt met héél opvallend voorstel om het circuit te redden

De kermiskoersen in ons land zijn in gevaar. Wielerclub Wattage haalt daarom alles uit de kast om het circuit te redden.

Het was opvallend nieuws eerder deze week. De kermiskoers is in gevaar. Volgens Sporza telt het huidige circuit nog amper 19 professionele kermiskoersen, terwijl de kalender vroeger tot wel 200 koersen per jaar kon bevatten.

Journalist Renaat Schotte wil de Vlaamse kermiskoersen redden en pleit daarom als ambassadeur voor de erkenning ervan als cultureel erfgoed. Zo zouden ze volgens hem meer kans hebben om te overleven, aldus Schotte bij de eerder genoemde bron.

Wielerclub Wattage wil een kermiskoers organiseren

Ook Wielerclub Wattage is bereid om zijn duit in het zakje doen. "Waarom organiseren we zelf geen kermiskoers: de Grote Prijs Wielerclub Wattage", komt Ruben Van Gucht met een opvallend voorstel, geciteerd door Sporza. Tom Boonen is fan.

"Ik vind dat een fantastisch goed idee", klinkt het. "Kermiskoersen zijn heel belangrijk geweest voor de historiek van België als wielerland. Veel renners die eerst in het kermiscircuit gereden hebben, zijn goede profs geworden."



Al komt daar wel heel wat bij kijken "Zo'n koers organiseren is wel niet zo gemakkelijk. Verzekeringstechnisch moet je in orde zijn. Je hebt nood aan seingevers enzovoort."