Kevin Vanbuggenhout
Keuze aangeraden, lof voor slimme zet en geloof in Remco: ex-winnaar ziet hem niet lossen bij Pogacar
Zal Tadej Pogacar Remco Evenepoel lossen of kan die laatste aanklampen? Een ex-winaar van Luik-Bastenaken-Luik spreekt zijn geloof in Evenepoel uit.

Eric Van Lancker, nu werkzaam bij NSN, was de beste in 1990 en blikt nu in De Zondag weer vooruit naar de volgende editie van Luik-Bastenaken-Luik. Hij beantwoordt eerst de vraag of Remco er goed aan deed de Waalse Pijl te skippen. "Ik denk het wel", ziet Van Lancker er een slimme zet in. "Zijn Amstel mocht je toch niet onderschatten."

Het zal vooral mentaal zwaar geweest zijn. "Als favoriet starten en met je ploeg de ganse dag op kop rijden, 256 kilometer gefocust blijven... De Amstel is een nerveuze, stresserende wedstrijd. Om dan een paar dagen later de Waalse Pijl te rijden, weer als favoriet? Dan neem je beter rust naar Luik toe, zoals hij deed", denkt Van Lancker.

Van Lancker denkt niet dat Evenepoel lost

Pogacar start in Luik weer als topfavoriet. "Zoals ik Evenepoel zag rijden in de Amstel, gaat de Sloveen die niet kunnen losrijden. Het wordt een traditionele L-B-L volgens mij, met een vroege ontsnapping en dan de teams UAE en Red Bull die gaan controleren." Vervolgens ziet Van Lancker de koers ontploffen op La Redoute.

Hij meent dus dat Evenepoel daar Pogacar zal kunnen volgen. "Ik voorspel een scenario met sprint met twee of drie." Van Lancker vindt ook dat Evenepoel best meer zou focussen op de eendagskoersen. "Ronden van een week kan hij zeker winnen. Maar een grote ronde winnen tegen Pogacar en Vingegaard, zal niet simpel zijn." 

Palmares Evenepoel vol eendagskoersen

Lees ook... Belgische monumentwinnaar noemt toppers van nu van ander kaliber: "Neem er Van der Poel ook maar bij"
Het aantal eendagskoersen op het palmares van Evenepoel is alleszins niet min. Evenepoel heeft al twee keer Luik-Bastenaken-Luik, één keer de Amstel Gold Race, één keer de Brabantse Pijl, drie keer de Clasica San Sebastian en één keer het WK op de weg gewonnen. 

Meer nieuws

Belgische monumentwinnaar noemt toppers van nu van ander kaliber: "Neem er Van der Poel ook maar bij"

Belgische monumentwinnaar noemt toppers van nu van ander kaliber: "Neem er Van der Poel ook maar bij"

13:30
"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

14:00
Oud-renner gaat helemaal niet akkoord: "Evenepoel, jij bent degene met problemen met stamina"

Oud-renner gaat helemaal niet akkoord: "Evenepoel, jij bent degene met problemen met stamina"

12:30
Boodschap aan Evenepoel: hij weet welke wattages hij moet halen om Pogacar te kunnen volgen

Boodschap aan Evenepoel: hij weet welke wattages hij moet halen om Pogacar te kunnen volgen

09:00
Evenepoel lacht met eigen confronterende vaststelling en ... zet Pogacar onmiddellijk met rug tegen de muur!

Evenepoel lacht met eigen confronterende vaststelling en ... zet Pogacar onmiddellijk met rug tegen de muur!

11:00
Teuns de volgende Belg in het rijtje: "Mijn toekomstperspectief voor wanneer ik stop met wielrennen" Interview

Teuns de volgende Belg in het rijtje: "Mijn toekomstperspectief voor wanneer ik stop met wielrennen"

13:00
Een echte meesterzet: Campenaerts verklapt de succesformule tussen hem en Visma-Lease a Bike

Een echte meesterzet: Campenaerts verklapt de succesformule tussen hem en Visma-Lease a Bike

12:00
Behalve Evenepoel en Seixas: Pogacar ziet meer mogelijke winnaars van L-B-L

Behalve Evenepoel en Seixas: Pogacar ziet meer mogelijke winnaars van L-B-L

20:00
Verrassing op komst? Van der Poel geeft toe dat hij nerveus aan het worden is

Verrassing op komst? Van der Poel geeft toe dat hij nerveus aan het worden is

08:30
Seixas test zich tegen Evenepoel en doet uitspraak die sommige Belgische fans niet graag zullen horen

Seixas test zich tegen Evenepoel en doet uitspraak die sommige Belgische fans niet graag zullen horen

08:00
Wielerwereld rouwt: 21-jarige renner, neefje van Sep Vanmarcke, is overleden na aanrijding op training

Wielerwereld rouwt: 21-jarige renner, neefje van Sep Vanmarcke, is overleden na aanrijding op training

07:30
🎥 De Luikse fans laten duidelijk zien wat ze vinden van Remco Evenepoel

🎥 De Luikse fans laten duidelijk zien wat ze vinden van Remco Evenepoel

17:00
Cian Uijtdebroeks legt duidelijke ambitie op tafel voor debuut in L-B-L

Cian Uijtdebroeks legt duidelijke ambitie op tafel voor debuut in L-B-L

07:00
De voetballer in Remco Evenepoel oordeelt: "Hij is momenteel de beste ter wereld"

De voetballer in Remco Evenepoel oordeelt: "Hij is momenteel de beste ter wereld"

16:00
Geeft dit de doorslag in Luik? Evenepoel ziet cruciaal verschil tussen zichzelf en Seixas

Geeft dit de doorslag in Luik? Evenepoel ziet cruciaal verschil tussen zichzelf en Seixas

25/04
"Ik zou niet op mezelf wedden": grote naam tempert de verwachtingen voor L-B-L

"Ik zou niet op mezelf wedden": grote naam tempert de verwachtingen voor L-B-L

21:30
"Vond dat straf": Evenepoel onthult waarmee Van Aert hem verraste dit voorjaar

"Vond dat straf": Evenepoel onthult waarmee Van Aert hem verraste dit voorjaar

25/04
"Dat is niet mogelijk": Lennert Van Eetvelt veegt één tactiek resoluut van tafel voor L-B-L

"Dat is niet mogelijk": Lennert Van Eetvelt veegt één tactiek resoluut van tafel voor L-B-L

20:30
Evenepoel kent zijn ploegmaats voor L-B-L, Visma-Lease a Bike rekent op erg verrassende ploeg

Evenepoel kent zijn ploegmaats voor L-B-L, Visma-Lease a Bike rekent op erg verrassende ploeg

25/04
SOS kermiskoers: Wielerclub Wattage komt met héél opvallend voorstel om het circuit te redden

SOS kermiskoers: Wielerclub Wattage komt met héél opvallend voorstel om het circuit te redden

19:00
Ex-winnaar van L-B-L is zwaar onder de indruk van favoriet: "Wat een talent, man!"

Ex-winnaar van L-B-L is zwaar onder de indruk van favoriet: "Wat een talent, man!"

18:30
Remco Evenepoel spaart zijn kritiek niet en doet duidelijke oproep aan ASO over L-B-L

Remco Evenepoel spaart zijn kritiek niet en doet duidelijke oproep aan ASO over L-B-L

25/04
Na Julian Alaphilippe moet ook deze klepper afzeggen voor L-B-L

Na Julian Alaphilippe moet ook deze klepper afzeggen voor L-B-L

18:00
'Lotto-Intermarché plakt datum op de terugkeer van Jarno Widar'

'Lotto-Intermarché plakt datum op de terugkeer van Jarno Widar'

16:30
"Hij maakt altijd fouten": Philippe Gilbert legt de zwakke plek van Tadej Pogacar bloot

"Hij maakt altijd fouten": Philippe Gilbert legt de zwakke plek van Tadej Pogacar bloot

25/04
Tragisch overlijden zindert na in het peloton: "Ik kreeg het er koud van"

Tragisch overlijden zindert na in het peloton: "Ik kreeg het er koud van"

15:00
Van de cross naar succes op de weg: Yorben Lauryssen (24) blijft maar scoren

Van de cross naar succes op de weg: Yorben Lauryssen (24) blijft maar scoren

25/04
Van kwaad naar erger: grote naam geeft forfait voor Luik-Bastenaken-Luik

Van kwaad naar erger: grote naam geeft forfait voor Luik-Bastenaken-Luik

25/04
Moet hij de Tour uit zijn hoofd zetten? Vader Evenepoel plakt einddatum op doel van zijn zoon

Moet hij de Tour uit zijn hoofd zetten? Vader Evenepoel plakt einddatum op doel van zijn zoon

25/04
Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon

Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon

24/04
1
"Overal werd hij gelost": Remco Evenepoel stevig op zijn plaats gezet voor L-B-L

"Overal werd hij gelost": Remco Evenepoel stevig op zijn plaats gezet voor L-B-L

24/04
Wint Seixas in L-B-L zijn eerste monument? Ploegmaat Naesen ziet maar één groot probleem

Wint Seixas in L-B-L zijn eerste monument? Ploegmaat Naesen ziet maar één groot probleem

25/04
Beïnvloeden motoren de koers te veel? Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

Beïnvloeden motoren de koers te veel? Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

24/04
"Moest ik zelf betalen": Uijtdebroeks zet Campenaerts op zijn plaats

"Moest ik zelf betalen": Uijtdebroeks zet Campenaerts op zijn plaats

25/04
Financiële zorgen bij SD Worx-Protime: ploeg van Kopecky heeft extra geld nodig

Financiële zorgen bij SD Worx-Protime: ploeg van Kopecky heeft extra geld nodig

25/04
Lefevere geeft zijn ongezouten mening over Seixas en Evenepoel voor Luik-Bastenaken-Luik

Lefevere geeft zijn ongezouten mening over Seixas en Evenepoel voor Luik-Bastenaken-Luik

25/04

