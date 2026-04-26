Keuze aangeraden, lof voor slimme zet en geloof in Remco: ex-winnaar ziet hem niet lossen bij Pogacar

Zal Tadej Pogacar Remco Evenepoel lossen of kan die laatste aanklampen? Een ex-winaar van Luik-Bastenaken-Luik spreekt zijn geloof in Evenepoel uit.

Eric Van Lancker, nu werkzaam bij NSN, was de beste in 1990 en blikt nu in De Zondag weer vooruit naar de volgende editie van Luik-Bastenaken-Luik. Hij beantwoordt eerst de vraag of Remco er goed aan deed de Waalse Pijl te skippen. "Ik denk het wel", ziet Van Lancker er een slimme zet in. "Zijn Amstel mocht je toch niet onderschatten."

Het zal vooral mentaal zwaar geweest zijn. "Als favoriet starten en met je ploeg de ganse dag op kop rijden, 256 kilometer gefocust blijven... De Amstel is een nerveuze, stresserende wedstrijd. Om dan een paar dagen later de Waalse Pijl te rijden, weer als favoriet? Dan neem je beter rust naar Luik toe, zoals hij deed", denkt Van Lancker.

Van Lancker denkt niet dat Evenepoel lost

Pogacar start in Luik weer als topfavoriet. "Zoals ik Evenepoel zag rijden in de Amstel, gaat de Sloveen die niet kunnen losrijden. Het wordt een traditionele L-B-L volgens mij, met een vroege ontsnapping en dan de teams UAE en Red Bull die gaan controleren." Vervolgens ziet Van Lancker de koers ontploffen op La Redoute.

Hij meent dus dat Evenepoel daar Pogacar zal kunnen volgen. "Ik voorspel een scenario met sprint met twee of drie." Van Lancker vindt ook dat Evenepoel best meer zou focussen op de eendagskoersen. "Ronden van een week kan hij zeker winnen. Maar een grote ronde winnen tegen Pogacar en Vingegaard, zal niet simpel zijn."

Palmares Evenepoel vol eendagskoersen

Het aantal eendagskoersen op het palmares van Evenepoel is alleszins niet min. Evenepoel heeft al twee keer Luik-Bastenaken-Luik, één keer de Amstel Gold Race, één keer de Brabantse Pijl, drie keer de Clasica San Sebastian en één keer het WK op de weg gewonnen.