🎥 De Luikse fans laten duidelijk zien wat ze vinden van Remco Evenepoel

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Remco Evenepoel start morgen als een van de topfavorieten aan Luik-Bastenaken-Luik. Op de ploegvoorstelling zaterdag kon onze landgenoot alvast op heel wat belangstelling rekenen.

Remco Evenepoel trekt naar La Doyenne met een zege in de Amstel Gold Race op zak. De kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe reed een uitstekende koers in Nederland waarin hij alles altijd onder controle had. In de sprint gaf hij Mattias Skjelmose fijntjes het nakijken.

Evenepoel won Luik-Bastenaken-Luik al twee keer en heeft zijn voorliefde voor La Doyenne nooit onder stoelen of banken gestoken. Morgen wil hij zich met een derde zege nog wat meer in de geschiedenisboeken rijden van het oudste van de vijf monumenten.

Populaire Evenepoel

Evenepoel is duidelijk graag gezien in Luik. Op de ploegvoorstelling zaterdag ging het publiek stevig uit de bol toen zijn naam weerklonk. Hij mocht ook een pak handtekeningen uitdelen aan de verzamelde fans.

Onze landgenoot blonk in zijn vel en nam uitgebreid de tijd om de Luikse fans te plezieren. Hij zag er ontspannen uit en lijkt rustig toe te leven naar de clash van morgen.

En wat voor een clash. Met ook Tadej Pogacar en Paul Seixas aan de start zouden we wel eens vuurwerk kunnen krijgen op La Redoute en de andere beklimmingen die La Doyenne rijk is. Wij kijken er alvast reikhalzend naar uit.

