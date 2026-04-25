Ex-winnaar van L-B-L is zwaar onder de indruk van favoriet: "Wat een talent, man!"

Tien jaar geleden was Wout Poels aan het feest in Luik-Bastenaken-Luik. De Nederlander is onder de indruk van Paul Seixas.

Poels is 38 ondertussen en rijdt tegenwoordig voor Unibet Rose Rockets. In 2016 kwam hij uit voor Team Sky en beleefde hij een van de hoogdagen van zijn carrière door Luik-Bastenaken-Luik te winnen.

Poels vindt Seixas een uitzonderlijk talent

Poels laat voor Luik-Bastenaken-Luik zijn licht schijnen op de topfavorieten, waaronder Paul Seixas. Het Franse wonderkind van 19 is helemaal ontbolsterd met een zege in onder meer de Faun-Ardèche Classic.

"Ik reed daar met hem. Hij won en toen was ik echt onder de indruk van hem: wat een talent, man", vertelt Poels aan Sportnieuws. "Ik ben heel benieuwd hoe Seixas zich gaat verhouden tot Pogacar en Evenepoel."

"Seixas is een uitzonderlijk talent, dat belooft veel goeds voor de toekomst voor de Fransen. Maar ik verwacht dat Pogacar nog wel een streepje voor heeft."



Zelf komt Poels niet aan de start. "Als ik zondag had meegereden, weet ik niet of ik kans had gemaakt tegen die toppers. Nu ga ik vanuit Zuid-Spanje op de iPad, met de benen omhoog, kijken naar een mooie koers. Luik zal voor mij altijd speciaal blijven."