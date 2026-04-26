Boodschap aan Evenepoel: hij weet welke wattages hij moet halen om Pogacar te kunnen volgen

Zitten Tadej Pogacar en Remco Evenepoel straks opnieuw naast elkaar in de zetel? Evenepoel is erop gebrand om Pogacar te kunnen kloppen in een grote koers. Wellicht wordt het een verhaal van wattages.

Thijs Zonneveld heeft het in de podcast In De Waaier helemaal uitgedokterd. La Redoute wordt meer dan waarschijnlijk opnieuw de plaats van de afspraak. Dat is ook waar Pogacar aanviel vorig jaar. Pogacar plaatste de cijfers van die aanval niet online, maar andere renners hebben hun tijden wel gedeeld en zo kom je ook ver.

Zonneveld neemt Louis Barré, vorig jaar als 25ste geëindigd in Luik-Bastenaken-Luik als voorbeeld. "Barré heeft de derde tijd op Strava, ook vorig jaar gereden. Healy, Barré, Ciccone, Grégoire: die staan er ook in. Terwijl je zag dat Pogacar fluitend wegreed en je dacht dat die gasten erachter niets deden", schetst Zonneveld het verschil.

Barré haalde acht watt per kilogram

Ook achter hem werd er dus hard gereden, maar Pogacar was gewoon zoveel sterker dan de tegenstand. "Hij reed gewoon zittend weg... Barré heeft zijn vermogens op Strava gezet en hij reed gedurende vier minuten 544 watt. Ik heb het even opgezocht en Barré is zo’n 68 kilo. Dat betekent dus acht watt per kilogram voor vier minuten."

Zonneveld gaat aan het rekenen om te becijferen welke wattages nodig zijn om Pogacar te kunnen volgen op La Redoute. "Dan weet je hoe hard het zittend gaat als Pogacar versnelt. Die rijdt zo’n 8,5 watt per kilogram zittend/." Aan Evenepoel om die wattages te halen, maar Zonneveld geeft Seixas een betere kans om Pogacar te volgen.

Evenepoel won bij eerste twee deelnames

In elk geval mikt Evenepoel op het allerhoogste. Dat kan moeilijk anders met zijn geschiedenis in Luik. Evenepoel won bij zijn eerste twee deelnames. Een derde deelname kwam er pas vorig jaar, maar toen kende Evenepoel een offday wegens gebrek aan basis. Die goede basis heeft hij nu wel degelijk.