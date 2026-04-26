Boodschap aan Evenepoel: hij weet welke wattages hij moet halen om Pogacar te kunnen volgen

Kevin Vanbuggenhout
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zitten Tadej Pogacar en Remco Evenepoel straks opnieuw naast elkaar in de zetel? Evenepoel is erop gebrand om Pogacar te kunnen kloppen in een grote koers. Wellicht wordt het een verhaal van wattages.

Thijs Zonneveld heeft het in de podcast In De Waaier helemaal uitgedokterd. La Redoute wordt meer dan waarschijnlijk opnieuw de plaats van de afspraak. Dat is ook waar Pogacar aanviel vorig jaar. Pogacar plaatste de cijfers van die aanval niet online, maar andere renners hebben hun tijden wel gedeeld en zo kom je ook ver.

Zonneveld neemt Louis Barré, vorig jaar als 25ste geëindigd in Luik-Bastenaken-Luik als voorbeeld. "Barré heeft de derde tijd op Strava, ook vorig jaar gereden. Healy, Barré, Ciccone, Grégoire: die staan er ook in. Terwijl je zag dat Pogacar fluitend wegreed en je dacht dat die gasten erachter niets deden", schetst Zonneveld het verschil.

Barré haalde acht watt per kilogram

Ook achter hem werd er dus hard gereden, maar Pogacar was gewoon zoveel sterker dan de tegenstand. "Hij reed gewoon zittend weg... Barré heeft zijn vermogens op Strava gezet en hij reed gedurende vier minuten 544 watt. Ik heb het even opgezocht en Barré is zo’n 68 kilo. Dat betekent dus acht watt per kilogram voor vier minuten."

Zonneveld gaat aan het rekenen om te becijferen welke wattages nodig zijn om Pogacar te kunnen volgen op La Redoute. "Dan weet je hoe hard het zittend gaat als Pogacar versnelt. Die rijdt zo’n 8,5 watt per kilogram zittend/." Aan Evenepoel om die wattages te halen, maar Zonneveld geeft Seixas een betere kans om Pogacar te volgen.

Evenepoel won bij eerste twee deelnames

In elk geval mikt Evenepoel op het allerhoogste. Dat kan moeilijk anders met zijn geschiedenis in Luik. Evenepoel won bij zijn eerste twee deelnames. Een derde deelname kwam er pas vorig jaar, maar toen kende Evenepoel een offday wegens gebrek aan basis. Die goede basis heeft hij nu wel degelijk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thijs Zonneveld
Remco Evenepoel
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Tom Boonen Mathieu Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Lotte Kopecky Victor Campenaerts Philippe Gilbert Nathan Van Hooydonck Patrick Lefevere Patrick Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Greg Van Avermaet Julian Alaphilippe Jan Bakelants Marc Hirschi Nairo Alexander Quintana Rojas Dirk De Wolf Jarno Widar

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved