"Dat is niet mogelijk": Lennert Van Eetvelt veegt één tactiek resoluut van tafel voor L-B-L

Lorenz Lomme, wielerjournalist
Foto: © photonews

Lennert Van Eetvelt start morgen als kopman van Lotto-Intermarché aan Luik-Bastenaken-Luik. Onze landgenoot denkt dat anticiperen onmogelijk wordt.

Lennert Van Eetvelt beleefde een turbulente aanloop naar La Doyenne. Hij kwam ten val in Strade Bianche en haalde de finish niet. Daarna gaf hij in Tirreno-Adriatico op in de tweede rit.

Na een hoopgevende zevende plek in de GP Indurain verscheen hij eerder deze week dan aan de start van de Waalse Pijl. Op de lastige Muur van Hoei moest hij de kop van de koers laten gaan en legde hij uiteindelijk beslag op de 22ste plek. Ongetwijfeld niet het resultaat waar hij op gehoopt had.

Anticiperen wordt onmogelijk

Ook in Luik-Bastenaken-Luik zal het moeilijk worden. Zeker door de aanwezigheid van Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Paul Seixas. "Drie man zijn morgen buiten schot", beseft Van Eetvelt bij Het Nieuwsblad. "Daarachter hoop ik de best mogelijke koers te rijden."

"Anticiperen? Dat is niet mogelijk vrees ik. We zullen het wel proberen op de Wanne, Stockeu en Haute-Levéé, maar dan is het nog een lang stuk tot aan de Rosier en dan nog een lang stuk tot aan La Redoute."


Van Eetvelt nam eenmaal eerder deel aan Luik-Bastenaken-Luik. In 2025 werd hij 16de. Met de steun van onder meer Luca Van Boven en Robin Orins mikt hij dit jaar op een beter resultaat.

