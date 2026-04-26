"Hij kan een bondgenoot zijn": Paul Seixas zinspeelt op snood plan met medefavoriet

Wat kan Paul Seixas in Luik-Bastenaken-Luik? Het Franse wonderkind van Decathlon CMA CGM neemt het op tegen topfavorieten Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Voor de start zinspeelde Seixas alvast op een mogelijke samenwerking met een van die twee.

Seixas brak dit seizoen helemaal door. Hij won de Faun-Ardèche Classic en werd knap tweede in Strade Bianche. Daarna degradeerde hij de tegenstand in de Ronde van het Baskenland en zette hij ook de Waalse Pijl met veel overmacht naar zijn hand.

Seixas reikt de hand uit naar Evenepoel

Bij zijn debuut in Luik wordt Seixas meteen gezien als een van de favorieten. Zeker na zijn overwinning in de Waalse Pijl. "Dit wordt een andere wedstrijd", benadrukt hij bij Het Nieuwsblad. "De snelheid zal anders zijn en er zijn ook nieuwe tegenstanders. Ik hoop vooraan mee te koersen."

"Ik ga vooral proberen volgen", vervolgde hij. "Als dat lukt, zou het al heel goed zijn. Evenepoel kan een bondgenoot zijn in de strijd tegen Pogacar. Maar er zijn nog andere renners die het zullen proberen. De kansen om Pogacar te kloppen zijn niet hoog, maar we doen ons best", aldus Seixas.

Seixas stuurt zo een subtiele boodschap naar onze landgenoot. Gaat die daar later in de koers ook op in? Evenepoel lijkt er alvast zin in te hebben en maakte in de beginfase deel uit van een heel omvangrijke kopgroep zonder Pogacar en Seixas.

Na zo'n 150 kilometer koers was de hergroepering echter een feit. De koers moet nog helemaal ontploffen. Alle ogen zijn gericht op La Redoute. Steekt Pogacar daar het vuur aan de lont?