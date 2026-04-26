Oud-renner gaat helemaal niet akkoord: "Evenepoel, jij bent degene met problemen met stamina"

Remco Evenepoel had in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik verklaard dat Paul Seixas het in het laatste uur weleens moeilijk kan krijgen. Evenepoel uitte zo het vermoeden dat die laatste vijftig kilometer er voor Seixas er te veel aan zijn.

Een stelling die Chris Horner weerlegt op zijn YouTube-kanaal. "Na koersen van meer dan 200 kilometer zagen we tot dusver dat de stamina van Seixas fantastisch is. In de Waalse Pijl toonde hij een fantastische controle op de Muur van Hoei, vooraleer hij met een knallende demarrage solo ging van op 150 meter van de streep", aldus Horner.

"Ik verwacht dat de Fransman in Luik-Bastenaken-Luik opnieuw een feilloze tactiek zal toepassen tegen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. Evenepoel gelooft dat zijn ploeg beter is dan die van Seixas. Laat hen dan maar het werk doen, vooraleer Decathlon vooraan moet koersen. Houd je ploeg maar zo fris als je kan", is het advies van Horner.

Bal teruggekaatst richting Evenepoel

De Amerikaan kaatst de bal terug in de richting van Evenepoel. "Wat Evenepoel betreft hoeven we enkel naar de Luik-Bastenaken-Luik van vorig jaar kijken om ons te herinneren dat hij moeilijkheden had met stamina doorheen 2025. Hij heeft diezelfde problemen gekend in het seizoen van 2026 in de UAE Tour", ziet Horner een gelijkenis optreden.

"Evenepoel, jij bent degene die moeilijkheden heeft met stamina", richt Horner zich rechtstreeks tot Evenepoel. De voormalige Vueltawinnaar was het dus absoluut niet eens met de stelling van Evenepoel dat Seixas het qua inhoud moeilijk kan krijgen. Door zelf mee te springen met de vroege vlucht heeft Evenepoel de zaken op zijn kop gezet.

Oordelen na afloop van Luik-Bastenaken-Luik

Hierdoor verandert natuurlijk de dynamiek van welke ploeg wanneer in actie moet schieten. Toch zullen we ook in deze editie van Luik-Bastenaken-Luik pas op het einde kunnen oordelen wie inhoud tekort kwam en wie niet.