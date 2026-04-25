Behalve Evenepoel en Seixas: Pogacar ziet meer mogelijke winnaars van L-B-L

Tadej Pogacar gaat morgen op zoek naar een vierde overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen zal dan wel voorbij Remco Evenepoel en Paul Seixas moeten. Pogacar ziet echter meer mogelijke winnaars.

Tadej Pogacar kiest zijn koersen zeer zorgvuldig uit dit jaar. Hij kwam vier keer in actie en won drie keer. Hij was de beste in Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. In Parijs-Roubaix was enkel Wout van Aert te sterk.

Het draait niet volledig om La Redoute

Hoe heeft de wereldkampioen zich voorbereid na de Hel van het Noorden? "Wat ik gedaan heb sinds Parijs-Roubaix? Getraind", wordt hij geciteerd door Het Nieuwsblad. "Hoeveel? Dat hangt ervan af aan wie je dat vraagt."

"Het is alleszins een compleet andere koers, maar aan de andere kant ook gewoon heel vermoeiend", klinkt het daarna serieuzer. "In die zin is er een gelijkenis: je moet goed zijn qua motor, een inspanning van 6-7 uur aankunnen. Het is gewoon meer klimmen hier."

"Het draait niet volledig om die helling", vertelt hij over La Redoute, vaak de scherprechter in Luik. "Er zijn zo veel lastige beklimmingen op dit parcours. Je moet een hele dag lang goeie benen hebben." En wat met de tegenstand? "Het wordt lastig en de concurrenten zijn bekend door de vorige wedstrijden (Evenepoel die de Amstel won en Seixas de Waalse Pijl, red.)."

"Er wordt veel gesproken over Remco en Paul, ze hebben bewezen in goeie doen te zijn." Toch ziet hij meer mogelijke winaars. "Maar: iedereen lijkt er klaar voor dus er zullen veel renners zijn die mee gaan doen voor de zege. Je kan geen renners afschrijven, er kan van elke ploeg minstens één iemand winnen."