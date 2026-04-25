"Ik zou niet op mezelf wedden": grote naam tempert de verwachtingen voor L-B-L

Tom Pidcock start morgen in Luik-Bastenaken-Luik. De Brit heeft er een vervelende periode opzitten en zakt met lage verwachtingen af naar La Doyenne.

Tom Pidcock kwam zwaar ten val in de Ronde van Catalonië en belandde daarbij in een ravijn. Hij moest daardoor zijn programma noodgedwongen aanpassen. Deze week keerde hij terug in de Tour of the Alps.

In die rittenkoers won hij de derde etappe en werd hij 28ste in het eindklassement. Toch verwacht hij niet dat hij in de frontlinie zal rijden in La Doyenne.

Pidcock voelt zich nog niet op zijn best

"Ik heb er alleszins het beste van gemaakt", vertelt hij voor de micro van Sporza. "Morgen probeer ik zolang mogelijk onder de radar te blijven, zodat niemand me ziet en ik op het einde toch een resultaat kan rijden."

"Ik voel me nog niet op mijn best. We zullen zien wat ik kan doen", voegt hij toe. Wat denkt hij dan over zijn winstkansen? "Niet zo groot. Ik zou niet op mezelf wedden."



Pidcock kan een resultaat rijden in Luik-Bastenaken-Luik. Dat bewees hij al in het verleden. In 2023 werd hij tweede, wat zijn beste resultaat was. Het jaar daarop eindigde hij als tiende en in 2025 als negende. Komt daar dit jaar een nieuwe toptiennotering bij?