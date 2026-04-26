Teuns de volgende Belg in het rijtje: "Mijn toekomstperspectief voor wanneer ik stop met wielrennen"

Dylan Teuns weet heel goed waar hij mee bezig is. Hij richt zich nu nog volop op het wielrennen, maar heeft ook al een plan klaar voor zijn pensioen.

Teuns is inmiddels 34 en dan moet je daar toch al stilaan aan beginnen denken. Dat heeft hij ook al gedaan. De klimmer zal vandaag hopen op een goede Luik-Bastenaken-Luik, na zijn 21ste plaats in de Waalse Pijl ondanks pijn aan de adductoren. Hij kijkt dus ook al verder dan zijn neus lang is en werd hierover concreet in een babbel met Wielerkrant.

Teuns is de volgende Belgische wielrenner in het rijtje met een grote liefde voor de landbouw. We weten dat Arnaud De Lie een landbouwerszoon is en hij soms zelfs de koeien zou missen. Yves Lampaert omschreef zichzelf ooit als a farmer's son from Belgium. In het verleden waren ex-renners Stijn Devolder en Frederik Backaert goede voorbeelden.

Vriendin Elke aan zijde van Teuns in moeilijkere jaren

In een recent interview in HUMO heeft Elke Poorters onthuld dat ook haar vriend Dylan Teuns diezelfde liefde voor landbouw deelt. Elke kent als rennersvrouw de andere kant van de medaille. De laatste seizoenen zijn voor Teuns immers wat moeilijker verlopen. Ze waren nog geen koppel toen hij twee Tourritten of de Waalse Pijl won (in 2021 en 2022).

Gelukkig heeft Teuns de landbouw nog. Hij legde ons uit hoe het komt dat hij hierin zo tot rust komt. "Ik ben daarin opgegroeid", is het hem met de paplepel meegegeven. "Dat is een beetje mijn uitlaatklep. Dat is ook mijn toekomstperspectief voor wanneer ik stop met wielrennen." Na zijn wielercarrière gaat Teuns dus wellicht aan het boeren.

Het is heel goed dat Teuns dit nu al weet. Dat zal hem helpen om nog het maximale te halen uit de laatste jaren van zijn wielercarrière. In november 2023 maakte Teuns bekend dat hij een koppel vormde met Elke Poorters.