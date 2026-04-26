Cian Uijtdebroeks legt duidelijke ambitie op tafel voor debuut in L-B-L

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Cian Uijtdebroeks legt duidelijke ambitie op tafel voor debuut in L-B-L
Cian Uijtdebroeks (23) verschijnt morgen voor het eerst aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. De Belg van Movistar hoopt de top tien te halen.

Het is een week van eerste keren voor Cian Uijtdebroeks. Onze landgenoot maakte eerder deze week zijn debuut in de Waalse Pijl en neemt morgen ook voor het eerst deel aan Luik-Bastenaken-Luik.

In de Waalse Pijl kwam hij binnen op de 31ste plek, nadat hij naar eigen zeggen te ver zat. In La Doyenne denkt hij dat een lastige koers in zijn voordeel zou spelen.

Uijtdebroeks heeft lessen getrokken uit de Waalse Pijl

"Het kan een koers voor mij worden omdat het net zo zwaar is", wordt Uijtdebroeks geciteerd door Het Nieuwsblad. "Ik hoop ook dat het zwaar gemaakt wordt, zodat het allemaal minder nerveus zal zijn."

"Het wordt mezelf ontdekken, dus het is afwachten hoe alles gaat verlopen. Ik ga de lessen van de Waalse Pijl alvast meenemen. Ik ken het parcours alleszins heel goed."


"Wat het ideale scenario is? Met de besten bovenkomen op La Redoute, waar het kwestie zal zijn om goed gepositioneerd te zitten aan de voet." Wat is dan de ambitie? "Ik weet niet goed waar ik me aan moet verwachten, maar het zou leuk zijn om in de top tien te geraken."

Seixas test zich tegen Evenepoel en doet uitspraak die sommige Belgische fans niet graag zullen horen

