"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

Luik-Bastenaken-Luik kende dit jaar een wel heel atypisch wedstrijdverloop in de beginfase. Zo reed een monstergroep van meer dan 50 man met daarin ook Remco Evenepoel meteen een mooie voorsprong bijeen. Commentator José De Cauwer stelde zich vragen in de live-uitzending.

Evenepoel zette zo concurrenten Tadej Pogacar en Paul Seixas meteen stevig onder druk. De Fransman van Decathlon CMA CGM had geen ploegmaats mee voorin. Aan de kant van UAE Team Emirates XR was enkel Domen Novak mee.

Evenepoel kon rekenen op de steun van Nico Denz en die reed stevig mee voorin en moest daarna zelfs lossen. José De Cauwer stelde zich daar vragen over bij Sporza en had het anders aangepakt.

De Cauwer zou nooit gereden hebben

"De koers is nog niet gedaan", vertelde De Cauwer. "Evenepoel zit in een uitgelezen positie, maar ik zou NOOIT gereden hebben. Nico Denz is al gelost. De anderen in de kopgroep waren al aan het rijden en zouden dat blijven doen zijn."

De anderen in de kopgroep waren onder meer als Egan Bernal, Laurens De Plus, Quinten Hermans, Diego Ulissi en Marco Frigo. Grote namen die een stevig stukje kunnen rondrijden. Dat bewees De Plus op de Col de Haussire, waar hij een pak renners overboord gooide, waaronder Denz.

"Als ploegleider van Evenepoel zou ik altijd gezegd hebben tegen Pogacar en Seixas: "We zitten mee, maar we rijden niet." In de hoop om hen zenuwachtig te maken. Want dit komt ooit terug", aldus De Cauwer. Ondertussen is de hergroepering tussen de topfavorieten wel al een feit.