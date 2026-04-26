Wielerwereld rouwt: 21-jarige renner, neefje van Sep Vanmarcke, is overleden na aanrijding op training

De wielerwereld moet opnieuw rouwen om een jonge renner na een aanrijding op training. Milan Bral, het neefje van Sep Vanmarcke, is op 21-jarige leeftijd overleden.

Milan Bral is zaterdagavond aangereden in Ronse. Na het zware ongeval werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis in Gent. Daar volgde nog een verdere strijd voor zijn leven, maar Milan is helaas bezweken aan de verwondingen die hij opliep bij zijn valpartij. Opnieuw een tragisch verlies. Milan reed voor Dovy Keukens FCC Cycling Team.

Zijn ploeg heeft een boodschap op Instagram geplaatst over het overlijden van Milan. "Met groot verdriet moeten wij afscheid nemen van onze renner en ploegmaat Milan Bral. Na zijn zwaar ongeval, tijdens training, heeft hij zopas zijn strijd helaas niet kunnen winnen. Hij overleed in het ziekenhuis, omringd door zijn naasten."



"Milan was voor ons zoveel meer dan een renner", benadrukt de ploeg. "Hij was een fantastische kerel, een echte ploegmaat, iemand die altijd klaarstond voor anderen en een warme, belangrijke plaats had binnen ons team. Hij werd door iedereen graag gezien en zal enorm gemist worden. Milan blijft voor altijd deel uitmaken van onze ploeg."



Uiteraard wordt ook het medeleven gedeeld met de naasten van Milan, voor wie het verdriet enorm moet zijn. "Onze gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en iedereen die hem liefhad. We wensen hen alle kracht en warmte toe in deze bijzonder moeilijke tijd." Ook onze redactie wenst familie en naasten van Milan veel sterkte.

Milan familie van Sep Vanmarcke



In die familie had Milan ook een link met het profwielrennen. Milan was immers het neefje van voormalig profwielrenner Sep Vanmarcke. Milan was helaas niet de tijd gegund om in de voetsporen van Sep te treden.