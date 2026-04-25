Na Julian Alaphilippe moet ook deze klepper afzeggen voor L-B-L

Na Julian Alaphilippe zal ook Lenny Martinez (23) niet aan de start verschijnen van Luik-Bastenaken-Luik. De Fransman van Bahrain-Victorious last een korte rustperiode in.

We schreven eerder al over het afzeggen van Julian Alaphilippe (Tudor). De 33-jarige Fransman haakt af om "medische redenen". Landgenoot Lenny Martinez volgt nu zijn voorbeeld.

Paasschens vervangt Martinez

Bahrain-Victorious meldt op X dat Martinez wat rust zal nemen om te herstellen met het oog op de Ronde van Romandië (28 april tot 3 mei). De Nederlander Mathijs Paasschens wordt zijn vervanger.

Martinez werd eerder deze week nog achtste in de Waalse Pijl. Daarvoor was hij ook knap tweede geworden in de Ronde van Catalonië en vijfde in Parijs-Nice. Eind februari en begin maart reed hij ook enkele uitstekende resultaten bijeen in Frankrijk.

Die hoogvorm maakte van hem een schaduwfavoriet voor Luik-Bastenaken-Luik. De selectie van Bahrain Victorious ziet een grote naam wegvallen en zal zo nog meer inzetten op kopman Santiago Buitrago. De 26-jarige Colombiaan werd in 2023 derde in La Doyenne.

Buitrago krijgt steun van Antonio Tiberi, Afonso Eulalio, Pello Bilbao, Fran Miholjevic, Pau Miquel Delgado en Mathijs Paasschens.



