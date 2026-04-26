Evenepoel lacht met eigen confronterende vaststelling en ... zet Pogacar onmiddellijk met rug tegen de muur!

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Evenepoel lacht met eigen confronterende vaststelling en ... zet Pogacar onmiddellijk met rug tegen de muur!
Remco Evenepoel is wel een man die houdt van verrassingen. Dat heeft hij in de beginfase van Luik-Bastenaken-Luik meteen getoond, vlak nadat hij vooraf voor een laatste keer de pers te woord had gestaan.

Evenepoel gaf bij Het Nieuwsblad, VTM NIEUWS en Sporza toch nog een woordje uitleg voor de start van Luik-Bastenaken-Luik, na de reeds uitgebreide vooruitblikken. "Sowieso ga ik proberen meedoen om te winnen. Dat is het doel waarom ik hier sta. Ik ga er de best mogelijke koers van maken en hoop op een zo goed mogelijk resultaat."

Een vanzelfsprekende uitspraak, ongeacht de sterke concurrentie. "Ik verwacht natuurlijk veel van Tadej Pogacar en Paul Seixas. Seixas heeft woensdag nog gewonnen en Tadej is altijd goed." Die opmerking over Pogacar luidop uitspreken doet een lachje op Remco's gezicht verschijnen: hij beseft dat hij weer voor een moeilijke opgave staat.

Het belooft wel vuurwerk met deze namen aan de start. "Dat zou normaal gezien een mooie wedstrijd moeten opleveren." Evenepoel wordt in Luik gesteund door zijn supporters en zijn schoonfamilie. "Ja, dat is superbelangrijk. Het is de laatste wedstrijd van het voorjaar. Na deze wedstrijd komt er altijd een kleine rustperiode aan."

Evenepoel weet dus dat hij nog één keer alles uit de kast moet halen. "Die extra steun gaat alleen maar extra motivatie geven." Hij heeft bovendien niet lang gewacht om het volle pond te geven. Na de start vertrok er al snel een monsterontsnapping van vijftig man. Groot was de verbazing toen de koersradio meldde dat Remco mee voorin was.

Evenepoel wil dus niet de dingen op zijn beloop maken en voor een onvoorspelbare Luik-Bastenaken-Luik gaan. De voorsprong van de kopgroep groeide zelfs al snel richting de twee minuten. De afloop is uiteraard ongekend, maar Pogacar en zijn ploeg worden zo al snel met de rug tegen de muuur gezet.

"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

"Ik zou dat NOOIT gedaan hebben": José De Cauwer stelt zich grote vragen bij tactiek van Evenepoel in L-B-L

14:00
Oud-renner gaat helemaal niet akkoord: "Evenepoel, jij bent degene met problemen met stamina"

Oud-renner gaat helemaal niet akkoord: "Evenepoel, jij bent degene met problemen met stamina"

12:30
Belgische monumentwinnaar noemt toppers van nu van ander kaliber: "Neem er Van der Poel ook maar bij"

Belgische monumentwinnaar noemt toppers van nu van ander kaliber: "Neem er Van der Poel ook maar bij"

13:30
Teuns de volgende Belg in het rijtje: "Mijn toekomstperspectief voor wanneer ik stop met wielrennen" Interview

Teuns de volgende Belg in het rijtje: "Mijn toekomstperspectief voor wanneer ik stop met wielrennen"

13:00
Keuze aangeraden, lof voor slimme zet en geloof in Remco: ex-winnaar ziet hem niet lossen bij Pogacar

Keuze aangeraden, lof voor slimme zet en geloof in Remco: ex-winnaar ziet hem niet lossen bij Pogacar

10:00
Een echte meesterzet: Campenaerts verklapt de succesformule tussen hem en Visma-Lease a Bike

Een echte meesterzet: Campenaerts verklapt de succesformule tussen hem en Visma-Lease a Bike

12:00
Boodschap aan Evenepoel: hij weet welke wattages hij moet halen om Pogacar te kunnen volgen

Boodschap aan Evenepoel: hij weet welke wattages hij moet halen om Pogacar te kunnen volgen

09:00
Verrassing op komst? Van der Poel geeft toe dat hij nerveus aan het worden is

Verrassing op komst? Van der Poel geeft toe dat hij nerveus aan het worden is

08:30
Seixas test zich tegen Evenepoel en doet uitspraak die sommige Belgische fans niet graag zullen horen

Seixas test zich tegen Evenepoel en doet uitspraak die sommige Belgische fans niet graag zullen horen

08:00
Wielerwereld rouwt: 21-jarige renner, neefje van Sep Vanmarcke, is overleden na aanrijding op training

Wielerwereld rouwt: 21-jarige renner, neefje van Sep Vanmarcke, is overleden na aanrijding op training

07:30
🎥 De Luikse fans laten duidelijk zien wat ze vinden van Remco Evenepoel

🎥 De Luikse fans laten duidelijk zien wat ze vinden van Remco Evenepoel

17:00
Cian Uijtdebroeks legt duidelijke ambitie op tafel voor debuut in L-B-L

Cian Uijtdebroeks legt duidelijke ambitie op tafel voor debuut in L-B-L

07:00
De voetballer in Remco Evenepoel oordeelt: "Hij is momenteel de beste ter wereld"

De voetballer in Remco Evenepoel oordeelt: "Hij is momenteel de beste ter wereld"

16:00
Geeft dit de doorslag in Luik? Evenepoel ziet cruciaal verschil tussen zichzelf en Seixas

Geeft dit de doorslag in Luik? Evenepoel ziet cruciaal verschil tussen zichzelf en Seixas

25/04
"Ik zou niet op mezelf wedden": grote naam tempert de verwachtingen voor L-B-L

"Ik zou niet op mezelf wedden": grote naam tempert de verwachtingen voor L-B-L

21:30
"Vond dat straf": Evenepoel onthult waarmee Van Aert hem verraste dit voorjaar

"Vond dat straf": Evenepoel onthult waarmee Van Aert hem verraste dit voorjaar

25/04
"Dat is niet mogelijk": Lennert Van Eetvelt veegt één tactiek resoluut van tafel voor L-B-L

"Dat is niet mogelijk": Lennert Van Eetvelt veegt één tactiek resoluut van tafel voor L-B-L

20:30
Behalve Evenepoel en Seixas: Pogacar ziet meer mogelijke winnaars van L-B-L

Behalve Evenepoel en Seixas: Pogacar ziet meer mogelijke winnaars van L-B-L

20:00
Evenepoel kent zijn ploegmaats voor L-B-L, Visma-Lease a Bike rekent op erg verrassende ploeg

Evenepoel kent zijn ploegmaats voor L-B-L, Visma-Lease a Bike rekent op erg verrassende ploeg

25/04
SOS kermiskoers: Wielerclub Wattage komt met héél opvallend voorstel om het circuit te redden

SOS kermiskoers: Wielerclub Wattage komt met héél opvallend voorstel om het circuit te redden

19:00
Ex-winnaar van L-B-L is zwaar onder de indruk van favoriet: "Wat een talent, man!"

Ex-winnaar van L-B-L is zwaar onder de indruk van favoriet: "Wat een talent, man!"

18:30
Remco Evenepoel spaart zijn kritiek niet en doet duidelijke oproep aan ASO over L-B-L

Remco Evenepoel spaart zijn kritiek niet en doet duidelijke oproep aan ASO over L-B-L

25/04
Na Julian Alaphilippe moet ook deze klepper afzeggen voor L-B-L

Na Julian Alaphilippe moet ook deze klepper afzeggen voor L-B-L

18:00
'Lotto-Intermarché plakt datum op de terugkeer van Jarno Widar'

'Lotto-Intermarché plakt datum op de terugkeer van Jarno Widar'

16:30
Tragisch overlijden zindert na in het peloton: "Ik kreeg het er koud van"

Tragisch overlijden zindert na in het peloton: "Ik kreeg het er koud van"

15:00
Van de cross naar succes op de weg: Yorben Lauryssen (24) blijft maar scoren

Van de cross naar succes op de weg: Yorben Lauryssen (24) blijft maar scoren

25/04
Van kwaad naar erger: grote naam geeft forfait voor Luik-Bastenaken-Luik

Van kwaad naar erger: grote naam geeft forfait voor Luik-Bastenaken-Luik

25/04
Moet hij de Tour uit zijn hoofd zetten? Vader Evenepoel plakt einddatum op doel van zijn zoon

Moet hij de Tour uit zijn hoofd zetten? Vader Evenepoel plakt einddatum op doel van zijn zoon

25/04
"Hij maakt altijd fouten": Philippe Gilbert legt de zwakke plek van Tadej Pogacar bloot

"Hij maakt altijd fouten": Philippe Gilbert legt de zwakke plek van Tadej Pogacar bloot

25/04
Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon

Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon

24/04
Beïnvloeden motoren de koers te veel? Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

Beïnvloeden motoren de koers te veel? Remco Evenepoel windt er geen doekjes om

24/04
"Moest ik zelf betalen": Uijtdebroeks zet Campenaerts op zijn plaats

"Moest ik zelf betalen": Uijtdebroeks zet Campenaerts op zijn plaats

25/04
Financiële zorgen bij SD Worx-Protime: ploeg van Kopecky heeft extra geld nodig

Financiële zorgen bij SD Worx-Protime: ploeg van Kopecky heeft extra geld nodig

25/04
Lefevere geeft zijn ongezouten mening over Seixas en Evenepoel voor Luik-Bastenaken-Luik

Lefevere geeft zijn ongezouten mening over Seixas en Evenepoel voor Luik-Bastenaken-Luik

25/04
Wint Seixas in L-B-L zijn eerste monument? Ploegmaat Naesen ziet maar één groot probleem

Wint Seixas in L-B-L zijn eerste monument? Ploegmaat Naesen ziet maar één groot probleem

25/04
Een duidelijke hiërarchie: Evenepoel spreekt zich uit over concurrenten Pogacar én Seixas

Een duidelijke hiërarchie: Evenepoel spreekt zich uit over concurrenten Pogacar én Seixas

24/04

