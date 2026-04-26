Evenepoel lacht met eigen confronterende vaststelling en ... zet Pogacar onmiddellijk met rug tegen de muur!

Remco Evenepoel is wel een man die houdt van verrassingen. Dat heeft hij in de beginfase van Luik-Bastenaken-Luik meteen getoond, vlak nadat hij vooraf voor een laatste keer de pers te woord had gestaan.

Evenepoel gaf bij Het Nieuwsblad, VTM NIEUWS en Sporza toch nog een woordje uitleg voor de start van Luik-Bastenaken-Luik, na de reeds uitgebreide vooruitblikken. "Sowieso ga ik proberen meedoen om te winnen. Dat is het doel waarom ik hier sta. Ik ga er de best mogelijke koers van maken en hoop op een zo goed mogelijk resultaat."

Een vanzelfsprekende uitspraak, ongeacht de sterke concurrentie. "Ik verwacht natuurlijk veel van Tadej Pogacar en Paul Seixas. Seixas heeft woensdag nog gewonnen en Tadej is altijd goed." Die opmerking over Pogacar luidop uitspreken doet een lachje op Remco's gezicht verschijnen: hij beseft dat hij weer voor een moeilijke opgave staat.

Steun van fans en familie voor Evenepoel

Het belooft wel vuurwerk met deze namen aan de start. "Dat zou normaal gezien een mooie wedstrijd moeten opleveren." Evenepoel wordt in Luik gesteund door zijn supporters en zijn schoonfamilie. "Ja, dat is superbelangrijk. Het is de laatste wedstrijd van het voorjaar. Na deze wedstrijd komt er altijd een kleine rustperiode aan."

Evenepoel weet dus dat hij nog één keer alles uit de kast moet halen. "Die extra steun gaat alleen maar extra motivatie geven." Hij heeft bovendien niet lang gewacht om het volle pond te geven. Na de start vertrok er al snel een monsterontsnapping van vijftig man. Groot was de verbazing toen de koersradio meldde dat Remco mee voorin was.

Evenepoel laat ploeg Pogacar meteen werken

Evenepoel wil dus niet de dingen op zijn beloop maken en voor een onvoorspelbare Luik-Bastenaken-Luik gaan. De voorsprong van de kopgroep groeide zelfs al snel richting de twee minuten. De afloop is uiteraard ongekend, maar Pogacar en zijn ploeg worden zo al snel met de rug tegen de muuur gezet.