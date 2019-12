🎥 Annemarie Worst speelt haar specifieke kwaliteiten uit: "Ik voelde dat ik daardoor weg kon rijden bij de rest"

Andermaal een zegegebaar van Annemarie Worst. Ook het publiek in Overijse mocht het aanschouwen. Met onder andere Lucinda Brand was een te duchten concurrente ook op de afspraak, maar Worst had technisch ruim het overwicht.

Worst was zelf dan ook zeer tevreden over haar prestatie. "Het ging heel goed. Ik voelde dat ik technisch wel goed was en daardoor weg kon rijden bij de rest", vertelde ze aan Wielerkrant. "Dan was het een beetje zaak om overeind te blijven. LOPEN GAAT STEEDS BETER Ook de staat van het parcours sloot wel aan bij haar kwaliteiten. "Bij het inrijden kon je nog goed fietsen. Doordat de zon erop kwam, werd de modder een beetje zwaarder. Ik vind het prima als je een stukje moet lopen en dat gaat steeds beter." EIGEN TEMPO Een goede indeling van de wedstrijd was ook van belang. "Ik heb bij de start niet te gek gedaan en rustig meegereden. Toen ben ik op kop gegaan en mijn eigen tempo gaan rijden." Bekijk hieronder het volledige interview met Annemarie Worst.