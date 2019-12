🎥 Van der Poel analyseert zijn weekend: "Met overlijden opa niet veel kunnen doen" en "Kan gebeuren, maar liever niet"

Mathieu van der Poel stak de duim omhoog voor het publiek in Overijse en mocht dit ook gerust doen voor zichzelf. Zijn prestatie was opnieuw af. Na de cross ging het toch ook nog over zijn derde plaats in Ronse. Een bewijs dat het wereldnieuws is als Van der Poel eens niet wint.

De wereldkampioen ging dan zelf ook maar op zoek naar een verklaring voor die mindere zaterdag. "Ik heb wel een lastige stage gehad, lastiger dan anders. Dat weet je dan wel op voorhand. Op zich had ik wel verwacht dat ik een betere dag zou hebben in Ronse, maar het was niet goed genoeg."

Een gebrek aan training in de periode voordien kan aan de basis liggen. "Probleem was dat ik voor de stage niet al te veel heb getraind. Met het overlijden van mijn opa heb ik ook niet veel kunnen doen." De concurrentie was ook gewoon goed in de Hotondcross. "Ik denk dat Toon ook al dichter bij mij in de buurt komt. Je kan je niet wegsteken op zo'n parcours. Je bent niet goed in je ritme en dan begin je fouten te maken."

Zorgde dat voor nog grotere motivatie in Overijse? "Ik was er niet extra op gebrand. Ik probeer gewoon elke wedstrijd zo goed mogelijk te doen." Wat dacht Van der Poel eigenlijk toen hij die loslopende hond zag? "Kan gebeuren, maar liefst niet. Ik denk dat iedereen er vrij voorzichtig is voorbijgereden, zonder ongelukken."

Bekijk hieronder het volledige interview met Mathieu van der Poel.