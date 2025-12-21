Biedt dit garanties voor een perfecte winter? Heersende Mathieu van der Poel spreekt klare taal

Voorlopig loopt alles nagenoeg perfect voor Mathieu van der Poel, sinds hij weer in het veldritseizoen is ingestapt. Dat hoeft volgens hem nog geen voorbode te zijn van een perfecte winter.

Een 3 op 3 voor Van der Poel na Namen, Antwerpen en Koksijde. Van der Poel kan met veel vertrouwen vooruit kijken naar de kerstperiode. Zeker in Koksijde viel het op hoe makkelijk het allemaal voor hem ging. Na een vroeg kloofje op Sweeck & co wilde hij nog niet vol doortrekken, zeker aangezien er nog twee ploegmaats bij waren vooraan.

In de vierde ronde zagen we dan wel een ontketende Van der Poel, waarna er nog een paar ronden volgden op spaarmodus. "Het is toch nog altijd een lastig parcours in het zand. Dat doet bij iedereen pijn, denk ik. Zoals vooraf gezegd was het nog lastiger dan andere jaren omdat de zandstroken elkaar heel snel opvolgden. Het was wel heel leuk om te doen."

Van der Poel denkt dat hij niet blijft winnen

Van der Poel koestert dat gevoel en zweert bovendien dat het uurtje Duinencross er dus ook bij hem inhakte. Dat was alvast nauwelijks te merken. Uiteraard is Van der Poel ook zelf in zijn nopjes als hij er zo'n leuke namiddag van kan maken. "Ik ben natuurlijk toch ook altijd blij als het lukt. Het gaat ook niet altijd blijven lukken om te winnen."

Dat is een best opvallende uitspraak. Zoals Van der Poel momenteel rondkoerst, behoort een perfecte veldritwinter immers zeker tot de mogelijkheden. Enkel in Namen was het spannend om de zege. Met de overschot die hij nu etaleert, zien we niet meteen een cross aankomen die Van der Poel niet zal kunnen winnen als hij start.

Van der Poel geniet er wel van

Lees ook... Morgen wint Mathieu van der Poel ook, maar Herygers heeft vurige wens voor Wout van Aert›

Toch denkt Van der Poel dat het op een gegeven moment dus wel zal ophouden met winnen. "Dat besef ik ook. Ik geniet er wel van." Gelukkig doet hij dat en voelt het dan toch niet te veel aan als een routine-opdracht op de fiets.