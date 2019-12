Oppermachtige Worst heerst in Druivencross, geen Belgische vrouwen op podium

In de vrouwencross in Overijse stond er helemaal geen maat op Annemarie Worst. De voormalig Europese kampioene had niet veel tijd nodig om afstand te nemen van de rest van het deelnemersveld en liet zich haast op geen foutje betrappen. Brand zorgde voor een Nederlands één-tweetje.

De stroken bergop lagen er zwaar bij en daar was het dus lopen. De Nederlandse rensters Brand en Worst leken er samen met de Hongaarse Vas het best met de omstandigheden om te gaan. Achter dit trio vormde zich een groepje waar onder andere Cant en Arzuffi zich mengden in de strijd om positie vier.

SUPERDAG VOOR WORST

Er kwam al snel afscheiding tussen de beste drie in deze wedstrijd. Worst kende een superdag en liet de rest achter zich. Brand reed op de tweede plaats en Vas op plek drie. Die twee vonden elkaar later in de koers wel opnieuw. Aan de ijzersterke Worst, die ook perfect door de lastige passages wist te komen, was echter niets te doen.

Arzuffi kwam zich ook meedoen voor de podiumplaatsen. Vas kreeg na haar ferme start toch een terugval. Ruim driekwart minuut achter Worst wist Brand toch opnieuw een kloofje te slaan ten opzichte van Arzuffi, waardoor de Nederlandse kampioene uitzicht had op de tweede plaats.

PLAATSEN 1 EN 3 VOOR 777

De technische heerschappij van Worst was compleet. Ook de anderen bleven goed op de been op het parcours. Arzuffi deed haar best om Brand op te jagen, maar de Telenet-renster wroette zich toch naar de dichtste ereplaats. Arzuffi zorgde voor de Italiaanse noot en een tweede renster van het 777-team op het podium. Sanne Cant werd als zesde eerste Belgische.