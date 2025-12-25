Bakelants nog altijd niet te spreken over Touropgave van Evenepoel

De opgave van Remco Evenepoel in de Tour van dit jaar blijft nazinderen. Jan Bakelants geeft aan dat hij die beslissing anders beoordeelt.

De omstandigheden rond de opgave

Evenepoel beëindigde zijn Tour na een periode van fysieke problemen. Hij gaf na afloop aan dat hij al enkele dagen niet in orde was. “Hij was al een paar dagen ziek, zei hij achteraf”, laat Jan Bakelants optekenen in HUMO.

Zijn vertrek kwam er op een moment waarop hij niet langer meedeed voor de hoogste plaatsen. De ploeg communiceerde dat de gezondheid primeerde en dat verder rijden geen meerwaarde meer bood.

De beoordeling van Bakelants

Bakelants ziet de situatie anders en vindt dat de renner meer had kunnen betekenen. “Mij leek het vooral the easy way out.” Volgens hem had Evenepoel ondanks zijn vormverlies nog een rol kunnen spelen in dienst van de ploeg. “Maar dan nog kun je het team helpen, door een rit te winnen, bijvoorbeeld.”

Hij benadrukt dat hij die dag weinig veerkracht zag bij de renner. “Die dag heb ik een Remco met heel weinig weerbaarheid gezien: ik kan niet meer winnen? Dan ben ik weg.” Voor Bakelants blijft het jammer dat de Tour voor Evenepoel op die manier eindigde. “Jammer.”

De opgave kreeg veel aandacht omdat Evenepoel eerder in de ronde sterke momenten had getoond. Zijn vertrek werd door sommigen gezien als een logische keuze, terwijl anderen het gevoel hadden dat er nog mogelijkheden waren.



Evenepoel zorgde alvast voor vertederende beelden en veel sympathie door vlak voor zijn opgave zijn drinkfles nog weg te geven aan een kindje dat stond te supporteren langs de weg.