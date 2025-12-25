Mathieu van der Poel maakt zijn keuze en vindt handig alternatief om nog eens diep te gaan

Mathieu van der Poel heeft op kerstdag de gelegenheid gehad om nog eens diep te gaan, als hij dat nodig had. Hij vond een alternatief voor een training in de buitenlucht.

Wout van Aert is vandaag wel naar buiten gegaan om in de koude te trainen. We weten niet zeker of Mathieu van der Poel hiervoor gepast heeft, omdat hij zijn trainingstochten op de fiets niet op Strava plaatst. Wat we zeker weten is dat Van der Poel een moment gevonden heeft om nog eens aan het virtuele wielrennen te wijden.

Op zijn Instagram Stories heeft hij enkele beelden van het softwarepakket Zwift onder elkaar gezet. Dit platform maakt het mogelijk om interactieve indoortrainingen op de rollen te doen. We zien alvast enkele beelden waaruit blijkt dat Van der Poel wel zijn mannetje staat tijdens deze virtuele training, wat natuurlijk niet mag verbazen.

Van der Poel won reeds al zijn veldritten

Door voor een training via Zwift te kiezen moest Van der Poel zich niet noodzakelijk in de buitenlucht begeven. Het is ook de vraag of hij er nood aan had om nog eens echt diep te gaan op de fiets. Hij heeft in de laatste elf dagen wel vier veldritten gereden en ze allemaal gewonnen. Daarvoor moest hij zeker niet altijd tot het gaatje gaan.

Van der Poel had dan ook uitgesproken dat hij voldoende aandacht moest blijven geven aan trainingen. Als hij op dit moment van de winter nog in Spanje zou vertroeven, zou het wellicht aanlokkelijker zijn om buiten te trainen. Dat is ook waarom Van der Poel elke winter de Spaanse zon opzoekt om het volgende wegseizoen voor te bereiden.

Van der Poel traint graag via Zwift

Aan die periode komt dan ook weer een tijdelijk einde, wanneer hij naar de Lage Landen terugkeert om aan veldrijden te doen. Van der Poel heeft al wel vaker laten weten dat Zwift het platform is dat zijn voorkeur draagt voor virtuele trainingen.