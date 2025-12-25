Dopingzaak reddingsmiddel voor Belgische renner in shock: "Kreeg berichtje van Remco Evenepoel"

Dopingzaak reddingsmiddel voor Belgische renner in shock: "Kreeg berichtje van Remco Evenepoel"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Elk reddingsmiddel is goed en voor een Belgische renner is dat een dopingzaak gebleken. Remco Evenepoel mag volgend jaar Arne Marit te verwelkomen in de ploeg.

De 26-jarige Marit reed de voorbije drie seizoenen voor Intermarché. De verwachting was lang dat hij ook bij fusieploeg Lotto-Intermarché wel terecht zou kunnen. "2 dagen voor het einde van het seizoen hebben ze me verteld dat ik toch niet bij de fusieploeg mocht blijven. Een shock die ik niet had zien aankomen", onthult Marit bij Sporza.

Het begon op hem en zijn gezin te wegen dat de zoektocht naar een nieuwe ploeg aansleepte. Tot plots een dopingzaak losbarstte in de wielerwereld. "Het nieuws kwam naar buiten dat er bij Oier Lazkano afwijkende bloedwaarden waren vastgesteld. Zo kwam er plots een plekje vrij bij Red Bull-Bora-Hansgrohe." Wat een geluk voor Marit.

Telefoontje van sterke man Red Bull

Na de voorzet van Peiper belde Dempster met Marit en de rest is geschiedenis. "Als een ploeg zoals Red Bull-Bora-Hansgrohe je contacteert, dan is het een no-brainer om te tekenen." Het laatste plekje dat vacant was voor de kern voor de klassiekers was zo meteen opgevuld. Eind goed, al goed dus. Alleen maar winnaars in dit dossier.

De overstap herenigt Marit met Evenepoel, met wie hij sinds de junioren al een goede vriendschap onderhield. Marit besefte al heel vroeg wat Evenepoel in zijn mars had. Door de jaren heen is het contact wel wat verwaterd, omdat Evenepoel vaker in het buitenland koerste. Voortaan zullen de twee elkaar weer meer ontmoeten. 

Evenepoel verwelkomt Marit

Lees ook... Evenepoel zal moeten afrekenen met heel Duitsland: "Het wekt iets op"
De overstap van Marit was nog niet officieel toen Evenepoel er lucht van kreeg. "Toen ik naar de Specialized Store in Geraardsbergen ging, was Patrick Evenepoel daar toevallig ook. 's Avonds kreeg ik een berichtje van Remco: "Welcome to the team, amigo!""

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Arne Marit

Meer nieuws

Evenepoel zal moeten afrekenen met heel Duitsland: "Het wekt iets op"

Evenepoel zal moeten afrekenen met heel Duitsland: "Het wekt iets op"

12:30
Alweer een wielerkoppel: Belgische doet ook het contact met Tadej Pogacar uit de doeken

Alweer een wielerkoppel: Belgische doet ook het contact met Tadej Pogacar uit de doeken

17:00
Kopecky sluit moeilijk jaar toch af op mooie manier en maakt schitterend persoonlijk nieuws bekend Naast de fiets

Kopecky sluit moeilijk jaar toch af op mooie manier en maakt schitterend persoonlijk nieuws bekend

15:00
Kerstwensen van twee toppers: Wout van Aert en Mathieu van der Poel beleven het elk op hun eigen manier

Kerstwensen van twee toppers: Wout van Aert en Mathieu van der Poel beleven het elk op hun eigen manier

14:00
Uijtdebroeks verklapt waarin hij nog heel veel progressie kan en wil maken

Uijtdebroeks verklapt waarin hij nog heel veel progressie kan en wil maken

13:30
De gevaarlijkste wielervraag in ons land: "Nu moet ik opletten met wat ik zeg"

De gevaarlijkste wielervraag in ons land: "Nu moet ik opletten met wat ik zeg"

13:00
Bakelants nog altijd niet te spreken over Touropgave van Evenepoel

Bakelants nog altijd niet te spreken over Touropgave van Evenepoel

08:00
Karl Vannieuwkerke heeft een duidelijke boodschap voor Leif Hoste na diens bekentenis over alcoholmisbruik

Karl Vannieuwkerke heeft een duidelijke boodschap voor Leif Hoste na diens bekentenis over alcoholmisbruik

12:00
Bondscoach reageert op afscheid van Fem van Empel

Bondscoach reageert op afscheid van Fem van Empel

11:00
Geraint Thomas heeft grote verwachtingen van toptransfer INEOS

Geraint Thomas heeft grote verwachtingen van toptransfer INEOS

10:00
Wout van Aert schrapt cross en heeft daar goede reden voor

Wout van Aert schrapt cross en heeft daar goede reden voor

09:00
Na nieuwe aanval op Van der Poel: "Het zal écht eens mislopen"

Na nieuwe aanval op Van der Poel: "Het zal écht eens mislopen"

08:30
Del Grosso legt uit waarom hij parcours verkent samen met de vrouwen

Del Grosso legt uit waarom hij parcours verkent samen met de vrouwen

07:30
Tijd dringt voor Lidl-Trek: "Dat is bijna 5 jaar geleden"

Tijd dringt voor Lidl-Trek: "Dat is bijna 5 jaar geleden"

07:00
'Dubbel vers bloed voor fusieploeg Lotto-Intermarché'

'Dubbel vers bloed voor fusieploeg Lotto-Intermarché'

21:30
Bakelants wijst in richting van Evenepoel: "Heeft hij bewust gedaan"

Bakelants wijst in richting van Evenepoel: "Heeft hij bewust gedaan"

18:00
Analist trekt knappe prestatie van Wout van Aert in twijfel: "Klopt dat wel?"

Analist trekt knappe prestatie van Wout van Aert in twijfel: "Klopt dat wel?"

20:30
Drie redenen waarom Van der Poel altijd geviseerd wordt door 'wielerfans'

Drie redenen waarom Van der Poel altijd geviseerd wordt door 'wielerfans'

20:00
Dit is de reden waarom Thibau Nys geen zekerheid over deelname aan Giro

Dit is de reden waarom Thibau Nys geen zekerheid over deelname aan Giro

19:00
Wout van Aert geeft programma stevige wending richting WK

Wout van Aert geeft programma stevige wending richting WK

18:30
Laurens Sweeck klaagt over onmenselijk moment van dopingcontrole

Laurens Sweeck klaagt over onmenselijk moment van dopingcontrole

24/12
📷 "Zelfs mijn auto moeten verkopen": Onbesuisd gedrag doet renner stoppen met koersen

📷 "Zelfs mijn auto moeten verkopen": Onbesuisd gedrag doet renner stoppen met koersen

24/12
📷 Koersfamilie breidt uit: Belgisch renner kondigt heuglijk nieuws aan

📷 Koersfamilie breidt uit: Belgisch renner kondigt heuglijk nieuws aan

24/12
Evenepoel zit met een groot plan: "Ik wil de eerste zijn"

Evenepoel zit met een groot plan: "Ik wil de eerste zijn"

24/12
Zit Thibau Nys met een medisch probleem?

Zit Thibau Nys met een medisch probleem?

24/12
OFFICIEEL Renner overstijgt zijn eigen verwachtingen en krijgt stevige contractverlenging

OFFICIEEL Renner overstijgt zijn eigen verwachtingen en krijgt stevige contractverlenging

24/12
Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

Schrijf hem zeker niet af: Van der Poel, Pogacar en Evenepoel krijgen stevige waarschuwingen

24/12
Van Aert dient als katalysator en inspireert andere grote naam uit de wielersport

Van Aert dient als katalysator en inspireert andere grote naam uit de wielersport

24/12
In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment

In de schaduw van Pogacar en Evenepoel: Remco krijgt opmerkelijk compliment

24/12
Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger

Niels Albert wijst Wout van Aert niet met de vinger

24/12
Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

Bart Wellens ziet pijnlijk beeld opduiken voor Van Aert-fans: "Zoals Ronde van Vlaanderen tegen Van der Poel"

24/12
Lof voor Alpecin-Deceuninck en kritiek op ex-ploeg: "Van der Poel zo ver mogelijk brengen in klassiekers"

Lof voor Alpecin-Deceuninck en kritiek op ex-ploeg: "Van der Poel zo ver mogelijk brengen in klassiekers"

24/12
Veel geld gemoeid met transfer à la Evenepoel door concurrent: "Bijzonder aantrekkelijk voorstel"

Veel geld gemoeid met transfer à la Evenepoel door concurrent: "Bijzonder aantrekkelijk voorstel"

24/12
Vier jaar na valpartij: Vriend zegt hoe het gaat met Amy Pieters die zwaar hersenletsel opliep

Vier jaar na valpartij: Vriend zegt hoe het gaat met Amy Pieters die zwaar hersenletsel opliep

23/12
Toon Aerts reageert op zijn 'nieuwe' crossploeg vanaf 1 januari

Toon Aerts reageert op zijn 'nieuwe' crossploeg vanaf 1 januari

23/12
Bavo fietst 24 uur op wielerpiste in Gent: dit brengt het op voor De Warmste Week

Bavo fietst 24 uur op wielerpiste in Gent: dit brengt het op voor De Warmste Week

23/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Jan Bakelants Tibor Del Grosso Tadej Pogacar Laurens Sweeck Thibau Nys Bart Wellens Niels Albert Lotte Kopecky Jonas Vingegaard Rasmussen Arne Marit Neilson Powless Pim Ronhaar Jasper Philipsen Edward Theuns Thibau Nys Maxime Bouet Amy Pieters

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved