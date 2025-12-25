Dopingzaak reddingsmiddel voor Belgische renner in shock: "Kreeg berichtje van Remco Evenepoel"

Elk reddingsmiddel is goed en voor een Belgische renner is dat een dopingzaak gebleken. Remco Evenepoel mag volgend jaar Arne Marit te verwelkomen in de ploeg.

De 26-jarige Marit reed de voorbije drie seizoenen voor Intermarché. De verwachting was lang dat hij ook bij fusieploeg Lotto-Intermarché wel terecht zou kunnen. "2 dagen voor het einde van het seizoen hebben ze me verteld dat ik toch niet bij de fusieploeg mocht blijven. Een shock die ik niet had zien aankomen", onthult Marit bij Sporza.

Het begon op hem en zijn gezin te wegen dat de zoektocht naar een nieuwe ploeg aansleepte. Tot plots een dopingzaak losbarstte in de wielerwereld. "Het nieuws kwam naar buiten dat er bij Oier Lazkano afwijkende bloedwaarden waren vastgesteld. Zo kwam er plots een plekje vrij bij Red Bull-Bora-Hansgrohe." Wat een geluk voor Marit.

Telefoontje van sterke man Red Bull

Na de voorzet van Peiper belde Dempster met Marit en de rest is geschiedenis. "Als een ploeg zoals Red Bull-Bora-Hansgrohe je contacteert, dan is het een no-brainer om te tekenen." Het laatste plekje dat vacant was voor de kern voor de klassiekers was zo meteen opgevuld. Eind goed, al goed dus. Alleen maar winnaars in dit dossier.

De overstap herenigt Marit met Evenepoel, met wie hij sinds de junioren al een goede vriendschap onderhield. Marit besefte al heel vroeg wat Evenepoel in zijn mars had. Door de jaren heen is het contact wel wat verwaterd, omdat Evenepoel vaker in het buitenland koerste. Voortaan zullen de twee elkaar weer meer ontmoeten.

Evenepoel verwelkomt Marit

De overstap van Marit was nog niet officieel toen Evenepoel er lucht van kreeg. "Toen ik naar de Specialized Store in Geraardsbergen ging, was Patrick Evenepoel daar toevallig ook. 's Avonds kreeg ik een berichtje van Remco: "Welcome to the team, amigo!""