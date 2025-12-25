Na nieuwe aanval op Van der Poel: "Het zal écht eens mislopen"

Na nieuwe aanval op Van der Poel: "Het zal écht eens mislopen"
De vape‑aanval op Mathieu van der Poel in Hofstade zorgde opnieuw voor beroering. Professor Jeroen Scheerder duidt waarom dit incident volgens hem afwijkt van eerdere voorvallen.

Imago en aanleiding

Van der Poel werd opnieuw geconfronteerd met ongepast gedrag langs het parcours. Scheerder benadrukt dat de renner zelf geen aanleiding gaf. Toch ziet de professor drie redenen waarom dit gebeurt. Waarom dat zo is, kan je hier nalezen.

Hij verwijst naar sporten waar provocaties deel uitmaken van het spel, maar stelt dat dit hier niet aan de orde was. “Ik heb Van der Poel maandag geen enkel gebaar zien maken in de richting van Van Aert of Nys, laat staan dat hij ze uitlacht of zo”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgens hem gedroeg de wereldkampioen zich zoals verwacht mag worden van een topatleet. “Zijn gedrag was zoals je van een topper mag verwachten.” Scheerder merkt op dat het incident in Hofstade een ander karakter had dan eerdere gevallen. “Het gebeurde in Hofstade niet incognito, wat een groot verschil is met vorige incidenten.”

Mislopen

Hij wijst erop dat de dader zichtbaar en doelgericht handelde, met iemand die klaarstond om beelden te maken. Hoewel Van der Poel sportief geen nadeel ondervond, waarschuwt Scheerder voor mogelijke escalatie.

Lees ook... Drie redenen waarom Van der Poel altijd geviseerd wordt door 'wielerfans'
“Je kan niet uitsluiten dat het op een gegeven moment eens écht zal mislopen.” Hij besluit dat de evolutie zorgwekkend is. “Ik weet niet waar het gaat eindigen, maar het gaat in ieder geval niet de goede richting uit.”

