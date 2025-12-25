Interview Realistische Laurens Sweeck ziet door Mathieu van der Poel de bui al hangen

Realistische Laurens Sweeck ziet door Mathieu van der Poel de bui al hangen
Foto: © photonews

Halfweg het klassement is Laurens Sweeck leider in de Wereldbeker. Hij denkt dat Mathieu van der Poel moeilijk te kloppen zal zijn in dit regelmatigheidscriterium.

De leidersplaats van Sweeck is niet zo onlogisch, want in het kader van dit klassement kreeg hij ook al een paar crossen voorgeschoteld die op zijn lijf zijn geschreven. De volgende manche in Gavere op vrijdag is veel minder zijn ding. "We gaan wel zien. In Namen was ik niet goed, maar ik sta toch in de leiderstrui. Ik ga naar Gavere met het idee dat elk punt winst is."

De inmiddels 32-jarige crosser kan er ontspannen naar kijken, want de favorietenrol in de Wereldbeker speelt hij door. "Als Mathieu van der Poel zo blijft rijden, denk ik dat ik de trui toch aan hem ga moeten afgeven. Ik ga gewoon mijn best doen om zo lang mogelijk de trui te houden." Desondanks ziet Sweeck de bui hangen wat de eindzege betreft.

Sweeck doet beklag over puntentelling

Nochtans rijdt Van der Poel een programma dat veel beperkter is dan dat van de pure crossers. "De puntentelling is een beetje nefast voor ons", verklaart Sweeck zijn standpunt. "Als je vijfde eindigt, heb je maar de helft van de punten van de winnaar. De winnaar maakt gigantische stappen. De kans dat hij nog een paar Wereldbekercrossen wint, is redelijk groot."

Van der Poel heeft wel laten doorschemeren dat hij wellicht niet aan de start komt in Benidorm. Dat is dan weer een meevaller voor Sweeck, al nuanceert de man van Crelan-Corendon dat. "Dat zijn ook moeilijke omlopen. Het is niet dat je zegt dat je daar sowieso zult winnen. Het ligt allemaal heel kort bijeen. Je moet nog altijd uw punten halen."

Rijdt Van der Poel genoeg WB-crossen?

Lees ook... 'Alpecin-Deceuninck en organisatie laten zich horen over potentieel cruciale beslissing Van der Poel'
Het is inderdaad spannend. Sweeck heeft momenteel een voorsprong van 18 punten op eerste achtervolger Vanthourenhout en van 26 punten op Van der Poel. Zelf denkt Van der Poel dat hij misschien een Wereldbekercross te weinig rijdt, maar hij sluit niet uit dat de Wereldbeker een doel wordt.

