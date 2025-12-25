Del Grosso legt uit waarom hij parcours verkent samen met de vrouwen

Tibor Del Grosso blikt terug op zijn overwinning in Heusden‑Zolder. Hij licht daarbij toe waarom hij zijn voorbereiding bewust anders aanpakt.

Voorbereiding en fysieke aandachtspunten

Na zijn zege benadrukt Del Grosso dat zijn rug een aandachtspunt blijft. Hij verwijst naar eerdere opmerkingen binnen het team en geeft aan dat hij dat signaal ernstig neemt. “Dat was een dingetje blijkbaar”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Hij verduidelijkt dat hij intussen begeleiding heeft gezocht en zijn oefeningen nauwgezet uitvoert. Volgens hem speelt die zwakke plek vooral op in zware crossen, maar in Heusden‑Zolder vormde het geen hinder.

Vroege verkenning met de vrouwen

Del Grosso kiest er geregeld voor om het parcours vroeger te verkennen dan zijn mannelijke collega’s. Hij schuift daarvoor aan bij de vrouwen, omdat dat hem extra marge geeft in zijn voorbereiding. “Ik heb graag iets meer tijd voor mijn wedstrijd.”

Die aanpak biedt hem volgens eigen zeggen rust en ruimte om zijn opwarming gestructureerd af te werken. “Daarom doe ik mijn verkenning al wel eens vaker met de vrouwen, dan heb ik meer ruimte om nog effe te niksen.”

De overwinning in Heusden‑Zolder heeft voor hem een duidelijke betekenis. Hij benadrukt dat hij specifiek mikte op een tv‑cross. Hij geeft aan dat dit een van de weinige kansen was om zo’n wedstrijd te winnen en dat het resultaat hem motiveert.



“Ik ben blij dat het mij al gelukt is”, besluit hij. Volgens Del Grosso ligt de lat nu bijzonder hoog. “Dan moet ik al Mathieu kloppen en dat is toch nog een niveautje hoger.”