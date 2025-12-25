Tijd dringt voor Lidl-Trek: "Dat is bijna 5 jaar geleden"

Lidl‑Trek werkt richting 2026 met een duidelijke ambitie voor de voorjaarsklassiekers. Ploegleider Steven de Jongh licht toe welke doelen de ploeg vooropstelt en welke renners daarbij een sleutelrol krijgen.

Doelstelling voor 2026

De Jongh benadrukt dat het voor de ploeg al geruime tijd geleden is dat een monument werd gewonnen. “Het is van Jasper Stuyven in Milaan‑Sanremo 2021 geleden dat we nog eens op het hoogste schavotje van een monument stonden. Dat is bijna 5 jaar geleden”, klinkt het bij Sporza. Het winnen van een grote klassieker staat daarom bovenaan de agenda.

Hij erkent dat de concurrentie bijzonder sterk is. “We beseffen natuurlijk dat we moeten opboksen tegen heel sterke concurrenten zoals Van der Poel, Pogacar en Evenepoel.” Toch ziet hij voldoende kwaliteit binnen de ploeg om dat doel na te streven.

Kern voor klim- en kasseiklassiekers

Voor de klimklassiekers rekent Lidl‑Trek op Skjelmose, Ayuso en Nys. In de kasseienwedstrijden is Mads Pedersen opnieuw de uitgesproken kopman. De Jongh benadrukt dat de ploeg meerdere opties heeft om in Vlaanderen mee te spelen.

Daarnaast wijst hij op de aanwezigheid van Jonathan Milan, winnaar van de groene trui in de voorbije Tour. De sprinter richt zich eerst op massasprints in “voorbereidingskoersen”, waarna hij drie klassiekers rijdt: Milaan‑Sanremo, In Flanders Fields en Parijs‑Roubaix.

Ontwikkeling van Milan

Volgens De Jongh passen die wedstrijden het best bij Milan. “De 3 klassiekers die hem het beste liggen. Johnny droomt er vooral van om Parijs‑Roubaix te winnen. Maar dan moet hij eerst over kasseien leren rijden”, zegt hij. De ploeg ziet zijn potentieel, maar benadrukt dat ervaring op het terrein noodzakelijk is.





De Jongh verwijst ook naar de evolutie van Pedersen. “Mads had in de eerste jaren van zijn carrière ook telkens al zijn pijlen op Parijs‑Roubaix gericht. Maar hij reed nooit een uitslag, omdat hij telkens zijn materiaal kapot reed. De laatste jaren kwam Mads wel telkens dichtbij.” Daarmee schetst hij een traject dat Milan mogelijk kan volgen.

Tot slot besluit De Jongh dat herhaling essentieel is. “Hoe meer Johnny Parijs‑Roubaix rijdt, hoe beter hij over de kasseien zal rijden”, besluit hij. De ploeg ziet de komende seizoenen dan ook als een investering richting een mogelijke doorbraak.